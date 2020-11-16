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https://ria.ru/20201116/mediki-1584773118.html
Медики на Сахалине пожаловались на нехватку средств защиты от COVID-19
Медики на Сахалине пожаловались на нехватку средств защиты от COVID-19
Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит информацию о нехватке средств защиты в Холмской ЦРБ, где лечат от COVID-19, о которой врачи рассказали РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:21
2020-11-16T09:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сахалинская область
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит информацию о нехватке средств защиты в Холмской ЦРБ, где лечат от COVID-19, о которой врачи рассказали в местных СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее местные СМИ обнародовали коллективное письмо медиков Холмской центральной районной больницы, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где в настоящее время лечат людей с коронавирусной инфекцией. По словам медперсонала больницы, под письмом подписались более 30 человек. Указывалось, что из-за нехватки масок, защитных костюмов и средств дезинфекции COVID-19 заразились уже восемь их коллег, один из которых находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сообщается, что медики также обратились в прокуратуру."В палатах, где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук - на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила", - говорится в обращении медиков.По их данным, в отделении реанимации Холмской ЦРБ восемь сотрудников сейчас находятся на больничном, вместо четырех врачей в реанимационном отделении работают по очереди два реаниматолога, не хватает медсестер и лаборантов."По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте", - прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы министерства здравоохранения Сахалинской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалинская область, происшествия

Медики на Сахалине пожаловались на нехватку средств защиты от COVID-19

09:21 16.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя, организованного в городской клинической больнице No15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит информацию о нехватке средств защиты в Холмской ЦРБ, где лечат от COVID-19, о которой врачи рассказали в местных СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Ранее местные СМИ обнародовали коллективное письмо медиков Холмской центральной районной больницы, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где в настоящее время лечат людей с коронавирусной инфекцией. По словам медперсонала больницы, под письмом подписались более 30 человек. Указывалось, что из-за нехватки масок, защитных костюмов и средств дезинфекции COVID-19 заразились уже восемь их коллег, один из которых находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сообщается, что медики также обратились в прокуратуру.
"В палатах, где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук - на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила", - говорится в обращении медиков.
По их данным, в отделении реанимации Холмской ЦРБ восемь сотрудников сейчас находятся на больничном, вместо четырех врачей в реанимационном отделении работают по очереди два реаниматолога, не хватает медсестер и лаборантов.
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"По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте", - прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы министерства здравоохранения Сахалинской области.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сахалинская областьПроисшествия
 
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