https://ria.ru/20201116/mediki-1584773118.html

Медики на Сахалине пожаловались на нехватку средств защиты от COVID-19

Медики на Сахалине пожаловались на нехватку средств защиты от COVID-19

Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит информацию о нехватке средств защиты в Холмской ЦРБ, где лечат от COVID-19, о которой врачи рассказали РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:21

2020-11-16T09:21

2020-11-16T09:21

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сахалинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956048_0:277:3149:2048_1400x0_80_0_0_0923d3da660f2b1cd3251a335d679e39.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Министерство здравоохранения Сахалинской области проверит информацию о нехватке средств защиты в Холмской ЦРБ, где лечат от COVID-19, о которой врачи рассказали в местных СМИ, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.Ранее местные СМИ обнародовали коллективное письмо медиков Холмской центральной районной больницы, в котором сообщалось о многочисленных нарушениях в отделении реанимации и анестезиологии, где в настоящее время лечат людей с коронавирусной инфекцией. По словам медперсонала больницы, под письмом подписались более 30 человек. Указывалось, что из-за нехватки масок, защитных костюмов и средств дезинфекции COVID-19 заразились уже восемь их коллег, один из которых находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Сообщается, что медики также обратились в прокуратуру."В палатах, где лежат пациенты с подтвержденной инфекцией, нет дверей. Для разграничения зон в отделении повесили обычную хозяйственную пленку. На всех сотрудников на основании требования-заявки на предоставление 500 штук масок выдано всего 300 штук - на две недели. Этого хватит примерно на три дня, если соблюдать все правила", - говорится в обращении медиков.По их данным, в отделении реанимации Холмской ЦРБ восемь сотрудников сейчас находятся на больничном, вместо четырех врачей в реанимационном отделении работают по очереди два реаниматолога, не хватает медсестер и лаборантов."По указанным фактам будет проведена проверка министерства. Специалисты ведомства проверят ситуацию на месте", - прокомментировал ситуацию представитель пресс-службы министерства здравоохранения Сахалинской области.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/ispanka-1584755121.html

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сахалинская область, происшествия