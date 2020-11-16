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Мавзолей Ленина временно закроют для посещения из-за коронавируса
Мавзолей Ленина временно закроют для посещения из-за коронавируса
Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:46
2020-11-16T13:46
2020-11-16T13:57
культура
коронавирус в россии
музеи
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москва
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, музеи, мавзолей ленина, владимир ленин (владимир ульянов), москва, общество