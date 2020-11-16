https://ria.ru/20201116/mavzoley-1584828388.html

Мавзолей Ленина временно закроют для посещения из-за коронавируса

Мавзолей Ленина временно закроют для посещения из-за коронавируса

Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:46

2020-11-16T13:46

2020-11-16T13:57

культура

коронавирус в россии

музеи

мавзолей ленина

владимир ленин (владимир ульянов)

москва

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены прекращается с 17 ноября в связи с эпидемиологической обстановкой, говорится в информационном сообщении отдела по связям с прессой и общественностью ФСО РФ."С 17 ноября 2020 года в связи со сложной эпидемиологической обстановкой допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у кремлевской стены будет временно прекращен", - говорится в сообщении.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/muzei-1584044462.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, музеи, мавзолей ленина, владимир ленин (владимир ульянов), москва, общество