https://ria.ru/20201116/markirovka-1584816851.html
Мурашко рассказал о работе системы маркировки лекарств
Мурашко рассказал о работе системы маркировки лекарств
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система маркировки лекарственных препаратов в России работает без перебоев. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:50
2020-11-16T12:50
2020-11-16T13:07
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что система маркировки лекарственных препаратов в России работает без перебоев."Система маркировки движения лекарственных препаратов претерпела изменения и на сегодняшний день и в целом стала работать практически без перебоев. И отдельные вопросы, которые возникают, устраняются", - сказал Мурашко на заседании координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
https://ria.ru/20201110/markirovka-1583903019.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество