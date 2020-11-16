https://ria.ru/20201116/mamt-1584847366.html

Директором МАМТ назначен Андрей Борисов, его представили труппе

Директором МАМТ назначен Андрей Борисов, его представили труппе

Директором Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко назначен Андрей Борисов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:17

2020-11-16T16:17

2020-11-16T16:17

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теодор курентзис

музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко

пермский театр оперы и балета

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Директором Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко назначен Андрей Борисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Директором Музыкального театра назначен бывший директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. Его представил труппе глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский", - сообщили в театре."Для меня большая честь стать частью театра со столь славной историей. <...> Для меня невероятно важно то, что в свое время он считался лабораторией советской оперы. Ведь поисковое направление, нацеленное на обновление музыкального театра, — это ровно то, чем всегда (а особенно в последние десять лет) славилась Пермская опера. Диалог традиций и новаторства, синергия истории и обновления — это то, что объединяет два наших театра. В этом смысле мы с труппой МАМТа говорим на одном языке, принадлежим одной группе крови. И эта общность, убежден, станет фундаментом для нашей совместной работы", - заявил Борисов, которого цитирует пресс-служба департамента культуры.Как прокомментировал это назначение худрук и главный режиссер оперной труппы Александр Титель, театр искал "профессионала, готового войти в команду", человека, который разделяет принципы Музыкального театра и готов разделить "ответственность за его будущее".Ранее сообщалось, что врио гендиректора Музыкального театра с 6 ноября стал Андрей Черномуров, сменив на посту Антона Гетьмана, который возглавил театр "Новая опера".Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета в 2017 году, год назад после ухода из театра художественного руководителя Теодора Курентзиса перешел на новую должность генерального директора.Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будет давать представления даже для 25% зрителей в зале, хотя артистам "страшно" выходить на сцену перед пустым залом, тем не менее театр "выживет и все преодолеет", сказано в сообщении, опубликованном в социальных сетях театра.Ранее министерство культуры РФ опубликовало приказ, согласно которому максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы с 16 ноября составит не более 25% от вместимости зала.

https://ria.ru/20201112/dyagilev-1584240724.html

https://ria.ru/20201116/bilety-1584788327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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театр, балет, опера, новости культуры, александр титель, новая опера, теодор курентзис, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, пермский театр оперы и балета