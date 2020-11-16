Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201116/mamt-1584847366.html
Директором МАМТ назначен Андрей Борисов, его представили труппе
Директором МАМТ назначен Андрей Борисов, его представили труппе
Директором Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко назначен Андрей Борисов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:17
2020-11-16T16:17
культура
театр
балет
опера
новости культуры
александр титель
новая опера
теодор курентзис
музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко
пермский театр оперы и балета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584847462_0:106:1406:897_1400x0_80_0_0_294060862d59e1ea0ea4e4b407ff103c.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Директором Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко назначен Андрей Борисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра."Директором Музыкального театра назначен бывший директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. Его представил труппе глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский", - сообщили в театре."Для меня большая честь стать частью театра со столь славной историей. &lt;...&gt; Для меня невероятно важно то, что в свое время он считался лабораторией советской оперы. Ведь поисковое направление, нацеленное на обновление музыкального театра, — это ровно то, чем всегда (а особенно в последние десять лет) славилась Пермская опера. Диалог традиций и новаторства, синергия истории и обновления — это то, что объединяет два наших театра. В этом смысле мы с труппой МАМТа говорим на одном языке, принадлежим одной группе крови. И эта общность, убежден, станет фундаментом для нашей совместной работы", - заявил Борисов, которого цитирует пресс-служба департамента культуры.Как прокомментировал это назначение худрук и главный режиссер оперной труппы Александр Титель, театр искал "профессионала, готового войти в команду", человека, который разделяет принципы Музыкального театра и готов разделить "ответственность за его будущее".Ранее сообщалось, что врио гендиректора Музыкального театра с 6 ноября стал Андрей Черномуров, сменив на посту Антона Гетьмана, который возглавил театр "Новая опера".Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета в 2017 году, год назад после ухода из театра художественного руководителя Теодора Курентзиса перешел на новую должность генерального директора.Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будет давать представления даже для 25% зрителей в зале, хотя артистам "страшно" выходить на сцену перед пустым залом, тем не менее театр "выживет и все преодолеет", сказано в сообщении, опубликованном в социальных сетях театра.Ранее министерство культуры РФ опубликовало приказ, согласно которому максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы с 16 ноября составит не более 25% от вместимости зала.
https://ria.ru/20201112/dyagilev-1584240724.html
https://ria.ru/20201116/bilety-1584788327.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584847462_1:0:1406:1054_1400x0_80_0_0_2e90ca7429b8533fedd487cf8b2c1d20.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
театр, балет, опера, новости культуры, александр титель, новая опера, теодор курентзис, музыкальный театр имени к. с. станиславского и в. и. немировича-данченко, пермский театр оперы и балета

Директором МАМТ назначен Андрей Борисов, его представили труппе

16:17 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений БиятовАндрей Борисов
Андрей Борисов - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Директором Московского академического музыкального театра (МАМТ) имени Станиславского и Немировича-Данченко назначен Андрей Борисов, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
"Директором Музыкального театра назначен бывший директор Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов. Его представил труппе глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский", - сообщили в театре.
"Для меня большая честь стать частью театра со столь славной историей. <...> Для меня невероятно важно то, что в свое время он считался лабораторией советской оперы. Ведь поисковое направление, нацеленное на обновление музыкального театра, — это ровно то, чем всегда (а особенно в последние десять лет) славилась Пермская опера. Диалог традиций и новаторства, синергия истории и обновления — это то, что объединяет два наших театра. В этом смысле мы с труппой МАМТа говорим на одном языке, принадлежим одной группе крови. И эта общность, убежден, станет фундаментом для нашей совместной работы", - заявил Борисов, которого цитирует пресс-служба департамента культуры.
Как прокомментировал это назначение худрук и главный режиссер оперной труппы Александр Титель, театр искал "профессионала, готового войти в команду", человека, который разделяет принципы Музыкального театра и готов разделить "ответственность за его будущее".
Дирижёр Теодор Курентзис - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
12 ноября, 11:31Культура
Пермская опера и Курентзис представят в ноябре спецпроект "Дягилев +"
"Андрей Александрович Борисов верит в актуальность данной театральной модели и готов принести свою энергию, опыт и талант для нашего общего движения вперед", - сказал Титель.
Ранее сообщалось, что врио гендиректора Музыкального театра с 6 ноября стал Андрей Черномуров, сменив на посту Антона Гетьмана, который возглавил театр "Новая опера".
Борисов был назначен исполнительным директором Пермского театра оперы и балета в 2017 году, год назад после ухода из театра художественного руководителя Теодора Курентзиса перешел на новую должность генерального директора.
Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко будет давать представления даже для 25% зрителей в зале, хотя артистам "страшно" выходить на сцену перед пустым залом, тем не менее театр "выживет и все преодолеет", сказано в сообщении, опубликованном в социальных сетях театра.

Дорогие зрители! Самое страшное для артиста – это выходить на пустой зал. Но сегодня мы преодолели этот страх. Мы...

Опубликовано Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко Понедельник, 16 ноября 2020 г.
Ранее министерство культуры РФ опубликовало приказ, согласно которому максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах Москвы с 16 ноября составит не более 25% от вместимости зала.
Продажа билетов в Большой театр - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
10:59Культура
Большой театр приостанавливает предварительную продажу билетов
 
КультураТеатрБалетОпераНовости культурыАлександр ТительНовая операТеодор КурентзисМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-ДанченкоПермский театр оперы и балета
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния