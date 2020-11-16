Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201116/makron-1584768766.html
Макрон раскритиковал Совбез ООН
Макрон раскритиковал Совбез ООН
Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:30
2020-11-16T10:53
эммануэль макрон
франция
европа
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581947651_0:160:3070:1888_1400x0_80_0_0_e7d4c3dc7b29c11e032bec90400cd46d.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения.Он отметил, что одной из его задач является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы."Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения", — заявил французский лидер изданию Grand Continent.Он отметил, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/makron-1583994347.html
https://ria.ru/20201015/makron-1579962508.html
франция
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581947651_102:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_87b22f7cb6bb9cb64c44226cd61f4afb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эммануэль макрон, франция, европа, оон, в мире

Макрон раскритиковал Совбез ООН

08:30 16.11.2020 (обновлено: 10:53 16.11.2020)
 
© REUTERS / Ludovic Marin/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© REUTERS / Ludovic Marin/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон подверг критике Совет Безопасности ООН, заявив, что орган не вырабатывает полезные решения.
Он отметил, что одной из его задач является укрепление и формирование сильной в политическом отношении Европы.
Президент Франции Эммануэль Макрон произносит речь о борьбе с религиозным сепаратизмом в штаб-квартире префектуры Сен-Сен-Дени в Бобиньи, Франция - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 19:10
Макрон рассказал, зачем следует реформировать Шенгенскую зону
"Если мы хотим, чтобы было налажено сотрудничество, сбалансированные полюса должны иметь возможность придавать форму этому сотрудничеству вокруг новой многосторонности, то есть диалога между разными державами, необходимого для совместных решений. Это влечет за собой констатацию того, что рамки многостороннего сотрудничества сегодня ослаблены, поскольку блокируются: вынужден признать, что Совет Безопасности сегодня не предлагает полезные решения", — заявил французский лидер изданию Grand Continent.
Он отметил, что необходимо переосмысливать формы сотрудничества, объединений и проводить модернизацию структур.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 15:55
Макрон заявил, что верит в диалог с Россией
 
Эммануэль МакронФранцияЕвропаООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния