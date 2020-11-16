https://ria.ru/20201116/lyumin-1584844912.html

Китайского русиста наградили медалью за укрепление мира и сотрудничества

Китайского русиста наградили медалью за укрепление мира и сотрудничества

Медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" вручена в воскресенье председателю Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, китайском РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:15

2020-11-16T15:15

2020-11-16T15:15

россия-китай: главное

китай

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584847494_0:0:2751:1547_1400x0_80_0_0_5fd557bfd3b9e7f0b046d21012ab4325.jpg

МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" вручена в воскресенье председателю Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, китайском русисту Лю Лиминю. Ведомственную награду от имени Россотрудничества вручил в Российском культурном центре в Пекине на праздновании Единого дня выпускника российских (советских) вузов посол РФ в КНР Андрей Денисов.Только в Пекине, напомнил в беседе с корреспондентом Лю Лиминь, насчитывается ныне около 40 тыс. членов Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов. Филиалы ассоциации, продолжил он, создаются и в других городах и провинциях. В ассоциацию входят как ветераны, учившиеся в СССР в 1950-х годах, так и выпускники последних трёх десятилетий. Выпускники советских вузов составили в первый период существования КНР костяк руководящих кадров молодого китайского государства.Сейчас интерес к русскому языку в Китае снова растет, рассказал Лю Лиминь. Расширяется преподавание русского в вузах страны. И если раньше люди, изучавшие русский язык, базировались в основном в Пекине, то теперь их много по стране, растёт молодое поколение русистов. Повышению интереса к русскому языку, к обучению в российских вузах, считает Лю Лиминь, способствует и развитие отношений между РФ и КНР.На встрече в Российском культурном центре выпускники рассказывали о своей учёбе, жизни в России, вспоминали российских друзей. Звучавшим со сцены песням дружно подпевал весь зал.

https://ria.ru/20201113/simpozium-1584450020.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, общество