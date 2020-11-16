Китайского русиста наградили медалью за укрепление мира и сотрудничества
© Россотрудничество Посол России в Китае вручил господину Лю Лиминю медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" за его многолетний вклад в развитие двустороннего гуманитарного сотрудничества, популяризацию русского языка и культуры в Китае
МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Медаль "За укрепление мира, дружбы и сотрудничества" вручена в воскресенье председателю Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов, китайском русисту Лю Лиминю.
Ведомственную награду от имени Россотрудничества вручил в Российском культурном центре в Пекине на праздновании Единого дня выпускника российских (советских) вузов посол РФ в КНР Андрей Денисов.
Только в Пекине, напомнил в беседе с корреспондентом Лю Лиминь, насчитывается ныне около 40 тыс. членов Китайской ассоциации выпускников российских (советских) вузов. Филиалы ассоциации, продолжил он, создаются и в других городах и провинциях. В ассоциацию входят как ветераны, учившиеся в СССР в 1950-х годах, так и выпускники последних трёх десятилетий. Выпускники советских вузов составили в первый период существования КНР костяк руководящих кадров молодого китайского государства.
Сейчас интерес к русскому языку в Китае снова растет, рассказал Лю Лиминь. Расширяется преподавание русского в вузах страны. И если раньше люди, изучавшие русский язык, базировались в основном в Пекине, то теперь их много по стране, растёт молодое поколение русистов. Повышению интереса к русскому языку, к обучению в российских вузах, считает Лю Лиминь, способствует и развитие отношений между РФ и КНР.
На встрече в Российском культурном центре выпускники рассказывали о своей учёбе, жизни в России, вспоминали российских друзей. Звучавшим со сцены песням дружно подпевал весь зал.