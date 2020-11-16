https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584807762.html

Лукашенко рассказал о перераспределении полномочий президента Белоруссии

Лукашенко рассказал о перераспределении полномочий президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передать парламенту, правительству и другим структурам на 70-80% полномочия президента Белоруссии можно без РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:14

2020-11-16T12:14

2020-11-16T12:55

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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МИНСК, 16 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что передать парламенту, правительству и другим структурам на 70-80% полномочия президента Белоруссии можно без ломки конституции."Народ, общество хотят перемен, и они замкнулись на президенте и его полномочиях. Как выход из этого - изменения в конституцию. Мы недавно договорились с руководством парламента, что для того, чтобы процентов на 70-80% полномочия президента передать парламенту, правительству, другим структурам, конституцию ломать не надо", - заявил Лукашенко на совещании в понедельник. Его слова приводит Sputnik Беларусь.Он отметил, что предложения, которые вынесены "на сотне страниц" президенту, лежат в плоскости парламента и правительства. "Вот давайте их и решайте, как в цивилизованном обществе: правительство прорабатывает эти вопросы с учетом всех обстоятельств, видя дыры в бюджете, если они есть, с подачи МВД, КГБ, губернаторов, местных органов власти обсуждайте и дебатируйте в парламенте, на уровне законов принимайте решения и вносите закон для подписания президенту. Я и сказал, что готов вас слушать, но принимать решение будете вы", - сказал глава государства.На прошлой неделе Лукашенко заявил, что планирует до 2021 года поделиться полномочиями с другими органами власти республики. До этого он объявил о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии, отмечал, что часть из них может быть передана на местные уровни. Ранее президент Белоруссии заявлял, что проект обновленной конституции страны будет вынесен на общественное обсуждение перед проведением референдума.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201114/belorussiya-1584636417.html

https://ria.ru/20201113/synovya-1584559991.html

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"Конституцию ломать не надо" – Лукашенко о распределении полномочий в правительстве Лукашенко предлагает не ломать конституцию, а изменить распределение властных полномочий через принятие законов. 2020-11-16T12:14 true PT1M59S

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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире