https://ria.ru/20201116/lukashenko-1584800682.html

Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента Белоруссии

Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ко Всебелорусскому народному собранию обещает перераспределить полномочия главы государства "честно,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:49

2020-11-16T11:49

2020-11-16T12:56

светлана тихановская

белоруссия

в мире

протесты в белоруссии

александр лукашенко

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МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ко Всебелорусскому народному собранию обещает перераспределить полномочия главы государства "честно, справедливо, не уходя от ответственности"."Дальше - больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.Ранее Лукашенко объявлял о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии, отмечал, что часть из них может быть передана на местные уровни.Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.

https://ria.ru/20201113/tikhanovskaya-1584557287.html

https://ria.ru/20201113/protesty-1584565846.html

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"Конституцию ломать не надо" – Лукашенко о распределении полномочий в правительстве Лукашенко предлагает не ломать конституцию, а изменить распределение властных полномочий через принятие законов. 2020-11-16T11:49 true PT1M59S

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светлана тихановская, белоруссия, в мире, александр лукашенко