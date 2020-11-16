Лукашенко пообещал перераспределить полномочия президента Белоруссии
11:49 16.11.2020 (обновлено: 12:56 16.11.2020)
МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ко Всебелорусскому народному собранию обещает перераспределить полномочия главы государства "честно, справедливо, не уходя от ответственности".
"Дальше - больше: ко Всебелорусскому народному собранию я обещаю вам распределить полномочия честно, справедливо, не уходя от ответственности. Острых вопросов для общества у нас немного: мы уже приняли всякие решения. И вы прекрасно знаете, что принимал их в основном президент, подставляя себя под острую критику общества. Но я понимал, что без них страны быть не может", - приводит слова Лукашенко в понедельник Sputnik Беларусь.
Всебелорусское народное собрание планируется провести в начале 2021 года – предварительно, в январе-феврале.
Ранее Лукашенко объявлял о готовности к перераспределению властных полномочий в новой редакции конституции Белоруссии, отмечал, что часть из них может быть передана на местные уровни.
Массовые протестные акции оппозиции начались в Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, требует назначения новых выборов. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии.