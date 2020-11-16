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Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути
Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути
Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс. РИА Новости, 16.11.2020
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северный морской путь
атомфлот
арктика
арктика (ледокол)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
мурманск
безопасность
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс.Плавание займет три недели. В Арктике идет процесс ледообразования, что позволит "обкатать" машину."Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна", — отметил первый заместитель генерального директора — директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.После этого атомоход вернется в порт для пополнения запасов, а в конце декабря снова выдвинется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию он проведет в Арктике.Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире, пробивают лед толщиной до трех метров. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, а также проводки в Азию судов с углеводородами с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и шельфа Карского моря.Всего в России до 2035 года планируется построить пять таких атомоходов. Головное судно "Арктика" вошло в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября.
https://radiosputnik.ria.ru/20201021/arktika-1580836448.html
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северный морской путь, атомфлот, арктика, арктика (ледокол), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, безопасность

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути

11:11 16.11.2020 (обновлено: 12:40 16.11.2020)
 
© Фото : Отдел коммуникаций РосатомфлотаГоловной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс
Головной универсальный атомный ледокол Арктика вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Отдел коммуникаций Росатомфлота
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс.

"Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол "Арктика" будет работать в акватории Северного морского пути", — сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (входит в "Росатом").

Плавание займет три недели. В Арктике идет процесс ледообразования, что позволит "обкатать" машину.
"Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна", — отметил первый заместитель генерального директора — директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.
После этого атомоход вернется в порт для пополнения запасов, а в конце декабря снова выдвинется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию он проведет в Арктике.
Атомный ледокол Арктика в порту Мурманска - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 15:18Сказано в эфире
Эксперт рассказал, что изменится с вводом в строй ледокола "Арктика"Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" ввели в строй в Мурманске. В эфире радио Sputnik значение этого события оценил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире, пробивают лед толщиной до трех метров. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, а также проводки в Азию судов с углеводородами с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и шельфа Карского моря.
Всего в России до 2035 года планируется построить пять таких атомоходов. Головное судно "Арктика" вошло в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября.
Как это устроено: атомный ледокол Арктика. AR-реконструкция - РИА Новости, 1920, 10.02.2020
10 февраля, 12:00
Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.
 
Северный морской путьАтомфлотАрктикаАрктика (ледокол)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МурманскБезопасность
 
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