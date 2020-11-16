Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути
11:11 16.11.2020 (обновлено: 12:40 16.11.2020)
© Фото : Отдел коммуникаций РосатомфлотаГоловной универсальный атомный ледокол "Арктика" вышел из порта Мурманск в первый рабочий рейс
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс.
"Судно взяло курс в направлении Карского моря. До середины декабря атомный ледокол "Арктика" будет работать в акватории Северного морского пути", — сообщила пресс-служба ФГУП "Атомфлот" (входит в "Росатом").
Плавание займет три недели. В Арктике идет процесс ледообразования, что позволит "обкатать" машину.
"Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна", — отметил первый заместитель генерального директора — директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.
После этого атомоход вернется в порт для пополнения запасов, а в конце декабря снова выдвинется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию он проведет в Арктике.
21 октября, 15:18Сказано в эфиреЭксперт рассказал, что изменится с вводом в строй ледокола "Арктика"Самый мощный в мире атомный ледокол "Арктика" ввели в строй в Мурманске. В эфире радио Sputnik значение этого события оценил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.
Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире, пробивают лед толщиной до трех метров. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, а также проводки в Азию судов с углеводородами с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и шельфа Карского моря.
Всего в России до 2035 года планируется построить пять таких атомоходов. Головное судно "Арктика" вошло в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября.
10 февраля, 12:00Как это устроено: атомный ледокол "Арктика". AR-реконструкцияВ 2020 году будет введен в эксплуатацию российский корабль "Арктика" — первый атомный ледокол нового поколения. В нашей AR-реконструкции ледокол пройдет совсем близко, вы увидите его практически в натуральную величину. Узнаете, что у него внутри, как корабль проходит трехметровый лед и не ломается, за что его любят белые медведи и многое другое.