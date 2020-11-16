https://ria.ru/20201116/ledokol-1584790292.html

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути

Атомный ледокол "Арктика" вышел в первый рейс на Севморпути

Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс. РИА Новости, 16.11.2020

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2020-11-16T12:40

северный морской путь

атомфлот

арктика

арктика (ледокол)

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

мурманск

безопасность

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Самый мощный в мире российский атомный ледокол "Арктика" вышел из Мурманска в первый рабочий рейс.Плавание займет три недели. В Арктике идет процесс ледообразования, что позволит "обкатать" машину."Это обычный процесс после ввода в эксплуатацию любого судна", — отметил первый заместитель генерального директора — директор по судоходству "Атомфлота" Леонид Ирлица.После этого атомоход вернется в порт для пополнения запасов, а в конце декабря снова выдвинется в акваторию Северного морского пути. Зимне-весеннюю навигацию он проведет в Арктике.Атомные ледоколы проекта 22220 — самые большие и мощные в мире, пробивают лед толщиной до трех метров. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике, а также проводки в Азию судов с углеводородами с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и шельфа Карского моря.Всего в России до 2035 года планируется построить пять таких атомоходов. Головное судно "Арктика" вошло в состав отечественного атомного ледокольного флота 21 октября.

https://radiosputnik.ria.ru/20201021/arktika-1580836448.html

https://ria.ru/20200210/1564361815.html

арктика

мурманск

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северный морской путь, атомфлот, арктика, арктика (ледокол), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мурманск, безопасность