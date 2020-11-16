https://ria.ru/20201116/kvest-1584884768.html

В Москве школьницу избили при прохождении квеста

В Москве школьницу избили при прохождении квеста

В Москве 16-летнюю школьницу избили во время квеста в развлекательном центре, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:13

2020-11-16T18:13

2020-11-16T18:48

людмила нефедова

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Москве 16-летнюю школьницу избили во время квеста в развлекательном центре, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Прокуратура Москвы проводит проверку по факту получения школьницей травм при прохождении квеста в одном из клубов в районе Измайлово. По предварительной информации, 14 ноября 16-летняя школьница при прохождении квеста получила телесные повреждения. В результате несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение", — сказала она.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшая обвинила в избиении работника квест-клуба. У школьницы диагностировали ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупую травму живота.Сотрудники Измайловской межрайонной прокуратуры проверят, соблюдались ли в заведении требования законодательства о несовершеннолетних, а также дадут оценку безопасности оказываемых центром услуг для жизни и здоровья людей.

https://ria.ru/20201112/otravlenie-1584316625.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила нефедова, москва, происшествия