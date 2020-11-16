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В Москве школьницу избили при прохождении квеста
В Москве школьницу избили при прохождении квеста
В Москве 16-летнюю школьницу избили во время квеста в развлекательном центре, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T18:13
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людмила нефедова
москва
происшествия
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Москве 16-летнюю школьницу избили во время квеста в развлекательном центре, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова."Прокуратура Москвы проводит проверку по факту получения школьницей травм при прохождении квеста в одном из клубов в районе Измайлово. По предварительной информации, 14 ноября 16-летняя школьница при прохождении квеста получила телесные повреждения. В результате несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение", — сказала она.Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшая обвинила в избиении работника квест-клуба. У школьницы диагностировали ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупую травму живота.Сотрудники Измайловской межрайонной прокуратуры проверят, соблюдались ли в заведении требования законодательства о несовершеннолетних, а также дадут оценку безопасности оказываемых центром услуг для жизни и здоровья людей.
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людмила нефедова, москва, происшествия

В Москве школьницу избили при прохождении квеста

18:13 16.11.2020 (обновлено: 18:48 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В Москве 16-летнюю школьницу избили во время квеста в развлекательном центре, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Прокуратура Москвы проводит проверку по факту получения школьницей травм при прохождении квеста в одном из клубов в районе Измайлово. По предварительной информации, 14 ноября 16-летняя школьница при прохождении квеста получила телесные повреждения. В результате несовершеннолетняя обратилась в медицинское учреждение", — сказала она.
Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавшая обвинила в избиении работника квест-клуба. У школьницы диагностировали ушибы отдела позвоночника и грудной клетки, а также тупую травму живота.
Сотрудники Измайловской межрайонной прокуратуры проверят, соблюдались ли в заведении требования законодательства о несовершеннолетних, а также дадут оценку безопасности оказываемых центром услуг для жизни и здоровья людей.
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