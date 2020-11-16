https://ria.ru/20201116/krym-1584864988.html

Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове

Постпред Крыма предложил Украине открыть консульство на полуострове

Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил киевским властям открыть консульство в республике. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T16:40

2020-11-16T16:40

2020-11-16T17:05

олег белавенцев

георгий мурадов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости. Постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов предложил киевским властям открыть консульство в республике."Для Киева, уверен, весьма актуально было бы открытие своего консульства на территории Крыма. Основания для этого — большая активность общения граждан Украины с российским Крымом. Более миллиона туристов в год и обширные родственные связи", — сказал Мурадов РИА Новости.При этом нынешние власти, как считает собеседник агентства, не готовы к такому шагу."Для этого надо прийти в себя, расстаться с бандеровским нацизмом и отказаться от территориальных притязаний на российскую территорию", — подчеркнул Мурадов.Первым представительством иностранного государства в Крыму после воссоединения с Россией стало консульство Никарагуа, которое официально открылось в ноябре. Никарагуа признала полуостров российским в 2014 году.В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. В Кремле неоднократно заявляли, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20201114/krym-1584610854.html

https://ria.ru/20201113/krym-1584568300.html

симферополь

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег белавенцев, георгий мурадов, владимир путин, симферополь, республика крым, севастополь, оон, политика