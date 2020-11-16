В НАСА рассказали о переговорах с "Роскосмосом" по полетам на Crew Dragon
09:49 16.11.2020 (обновлено: 15:11 16.11.2020)
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon следующим летом, заявила руководитель директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.
Resilience rises. 🚀— NASA (@NASA) November 16, 2020
The Crew-1 mission has lifted off on a Falcon 9 rocket from @NASAKennedy at 7:27pm ET and is en route to the @Space_Station. #LaunchAmerica pic.twitter.com/5Q3uXSLvqt
Как сообщил специализированный сайт Space flight now со ссылкой на Лудерс, ведомство уже представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп. В Вашингтоне ожидают, что Москва запустит аналогичный процесс.
"Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне, но <...> это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon. — Прим. ред.). Это то, к чему мы сейчас стремимся", — сказала Лудерс.
В понедельник Crew Dragon Илона Маска с экипажем из четырех астронавтов отправился на МКС в первый штатный полет, второй намечен на весну.
По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз". На это ушло четыре миллиарда долларов. За 14 лет стоимость полета для американских, европейских, канадских и японских астронавтов возросла с 20 до 90 миллионов.
В октябре "Союз МС-17" доставил с МКС на Землю американку Кэтлин Рубинс, больше у Соединенных Штатов нет выкупленных мест на российских кораблях.