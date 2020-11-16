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https://ria.ru/20201116/kosmos-1584776078.html
В НАСА рассказали о переговорах с "Роскосмосом" по полетам на Crew Dragon
В НАСА рассказали о переговорах с "Роскосмосом" по полетам на Crew Dragon
Российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon следующим летом, заявила руководитель директората... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T09:49
2020-11-16T15:11
риа наука
илон маск
кэтлин рубинс
земля
международная космическая станция (мкс)
dragon spacex
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon следующим летом, заявила руководитель директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.Сейчас "Роскосмос" и НАСА обсуждают бартерную схему, по которой астронавты продолжат летать на "Союзах" в обмен на места для россиян на американских кораблях.Как сообщил специализированный сайт Space flight now со ссылкой на Лудерс, ведомство уже представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп. В Вашингтоне ожидают, что Москва запустит аналогичный процесс.В понедельник Crew Dragon Илона Маска с экипажем из четырех астронавтов отправился на МКС в первый штатный полет, второй намечен на весну.По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз". На это ушло четыре миллиарда долларов. За 14 лет стоимость полета для американских, европейских, канадских и японских астронавтов возросла с 20 до 90 миллионов.В октябре "Союз МС-17" доставил с МКС на Землю американку Кэтлин Рубинс, больше у Соединенных Штатов нет выкупленных мест на российских кораблях.
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илон маск, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша

В НАСА рассказали о переговорах с "Роскосмосом" по полетам на Crew Dragon

09:49 16.11.2020 (обновлено: 15:11 16.11.2020)
 
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту во время стыковки с Межународной космической станцией. Стоп-кадр трансляции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon следующим летом, заявила руководитель директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.
Сейчас "Роскосмос" и НАСА обсуждают бартерную схему, по которой астронавты продолжат летать на "Союзах" в обмен на места для россиян на американских кораблях.
Как сообщил специализированный сайт Space flight now со ссылкой на Лудерс, ведомство уже представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп. В Вашингтоне ожидают, что Москва запустит аналогичный процесс.
"Мы надеялись, что сможем что-то сделать к весне, но <...> это будет, скорее всего, в конце лета, примерно к сроку полета Crew-3 (третий штатный полет корабля Crew Dragon. — Прим. ред.). Это то, к чему мы сейчас стремимся", — сказала Лудерс.
В понедельник Crew Dragon Илона Маска с экипажем из четырех астронавтов отправился на МКС в первый штатный полет, второй намечен на весну.
По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз". На это ушло четыре миллиарда долларов. За 14 лет стоимость полета для американских, европейских, канадских и японских астронавтов возросла с 20 до 90 миллионов.
В октябре "Союз МС-17" доставил с МКС на Землю американку Кэтлин Рубинс, больше у Соединенных Штатов нет выкупленных мест на российских кораблях.
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РИА НаукаИлон МаскКэтлин РубинсЗемляМеждународная космическая станция (МКС)Dragon SpaceXКосмос - РИА НаукаРоскосмосНАСАСША
 
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