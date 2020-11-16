https://ria.ru/20201116/kosmos-1584776078.html

В НАСА рассказали о переговорах с "Роскосмосом" по полетам на Crew Dragon

В НАСА рассказали о переговорах с "Роскосмосом" по полетам на Crew Dragon

Российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon следующим летом, заявила руководитель директората... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:49

2020-11-16T09:49

2020-11-16T15:11

риа наука

илон маск

кэтлин рубинс

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международная космическая станция (мкс)

dragon spacex

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Российский космонавт может полететь на Международную космическую станцию на американском корабле Crew Dragon следующим летом, заявила руководитель директората пилотируемых полетов НАСА Кэти Лудерс.Сейчас "Роскосмос" и НАСА обсуждают бартерную схему, по которой астронавты продолжат летать на "Союзах" в обмен на места для россиян на американских кораблях.Как сообщил специализированный сайт Space flight now со ссылкой на Лудерс, ведомство уже представило рабочее соглашение по бартерной схеме на утверждение в Госдеп. В Вашингтоне ожидают, что Москва запустит аналогичный процесс.В понедельник Crew Dragon Илона Маска с экипажем из четырех астронавтов отправился на МКС в первый штатный полет, второй намечен на весну.По данным НАСА, с 2006 года США приобрели у России 72 места в кораблях "Союз". На это ушло четыре миллиарда долларов. За 14 лет стоимость полета для американских, европейских, канадских и японских астронавтов возросла с 20 до 90 миллионов.В октябре "Союз МС-17" доставил с МКС на Землю американку Кэтлин Рубинс, больше у Соединенных Штатов нет выкупленных мест на российских кораблях.

https://ria.ru/20200728/1575038737.html

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илон маск, кэтлин рубинс, земля, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, космос - риа наука, роскосмос, наса, сша