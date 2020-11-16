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https://ria.ru/20201116/kosmonavty-1584873845.html
Российские космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк
Российские космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк
Российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову для выхода за борт Международной космической станции, намеченного на среду, потребуется открыть... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T17:18
2020-11-16T17:18
риа наука
сергей кудь-сверчков
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову для выхода за борт Международной космической станции, намеченного на среду, потребуется открыть люк, который был запечатан около 11 лет.Ранее сообщалось, что выход в открытый космос, который изначально планировался в 2019 году, впервые выполнят из модуля "Поиск". До этого выходы по российской программе осуществлялись из модуля "Пирс", но в 2021 году его должны отделить от станции и свести с орбиты, чтобы освободить место для модуля "Наука"."Наша первая задача - проверить на модуле МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" - ред.) функционирование системы шлюзования и выхода через выходной люк, который не открывался около 11 лет", - сказал Рыжиков в видео, размещенном на сайте "Роскосмоса".Он добавил, что космонавты подготовлены к различным нештатным ситуациям и работам по обеспечению герметичности люка.По словам Рыжикова, космонавтам предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". "За 22 года полета модуля такую работу космонавты выполняли уже два раза в связи с окончанием ресурса регуляторов", - пояснил он.Также будут переключены антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и сняты разъемы с модуля "Пирс" после двухлетнего нахождения снаружи МКС. "Такие разъемы будут использоваться при стыковке будущих кораблей", - объяснил Рыжиков.Как отметил Кудь-Сверчков, если у космонавтов останется время, то они очистят иллюминатор номер 8 модуля "Звезда", изменят положение датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на "Поиске", и заменят планшет "Импакт", регистрирующий уровни загрязнений работающими двигателями оборудования на модуле "Звезда".Ожидается, что выход Рыжикова и Кудь-Сверчкова начнется в 17.30 мск и продлится около 5,5 часов.
https://ria.ru/20201116/mks-1584797543.html
https://ria.ru/20201113/nasa-1584545455.html
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сергей кудь-сверчков, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Российские космонавты откроют запечатанный 11 лет назад люк

17:18 16.11.2020
 
© Фото : Роскосмос/Иван ВагнерГрузовой корабль "Прогресс" пристыкованный к Международной космической станции
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Российским космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову для выхода за борт Международной космической станции, намеченного на среду, потребуется открыть люк, который был запечатан около 11 лет.
Ранее сообщалось, что выход в открытый космос, который изначально планировался в 2019 году, впервые выполнят из модуля "Поиск". До этого выходы по российской программе осуществлялись из модуля "Пирс", но в 2021 году его должны отделить от станции и свести с орбиты, чтобы освободить место для модуля "Наука".
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"Наша первая задача - проверить на модуле МИМ-2 (малый исследовательский модуль "Поиск" - ред.) функционирование системы шлюзования и выхода через выходной люк, который не открывался около 11 лет", - сказал Рыжиков в видео, размещенном на сайте "Роскосмоса".
Он добавил, что космонавты подготовлены к различным нештатным ситуациям и работам по обеспечению герметичности люка.
По словам Рыжикова, космонавтам предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости в системе терморегулирования модуля "Заря". "За 22 года полета модуля такую работу космонавты выполняли уже два раза в связи с окончанием ресурса регуляторов", - пояснил он.
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Также будут переключены антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск" и сняты разъемы с модуля "Пирс" после двухлетнего нахождения снаружи МКС. "Такие разъемы будут использоваться при стыковке будущих кораблей", - объяснил Рыжиков.
Как отметил Кудь-Сверчков, если у космонавтов останется время, то они очистят иллюминатор номер 8 модуля "Звезда", изменят положение датчиков блока контроля давления и осаждений, установленного на "Поиске", и заменят планшет "Импакт", регистрирующий уровни загрязнений работающими двигателями оборудования на модуле "Звезда".
Ожидается, что выход Рыжикова и Кудь-Сверчкова начнется в 17.30 мск и продлится около 5,5 часов.
 
РИА НаукаСергей Кудь-СверчковСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмос
 
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