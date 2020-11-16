https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584906513.html

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19

Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T20:53

2020-11-16T20:53

2020-11-17T00:48

александр горелов

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заражения)... К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая", - сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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