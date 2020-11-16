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Распространение нового коронавируса
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В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19
В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19
Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T20:53
2020-11-17T00:48
александр горелов
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов."Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заражения)... К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая", - сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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александр горелов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии повторных случаев COVID-19

20:53 16.11.2020 (обновлено: 00:48 17.11.2020)
 
© РИА Новости / Георгий ЗимаревМедицинский работник в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме No1 в Краснодаре
Медицинский работник в акушерском отделении для беременных с коронавирусом в роддоме No1 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Документированного случая повторного заражения COVID-19 в России нет, но оно возможно, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Наука подтверждает данную ситуацию (повторного заражения)... К настоящему моменту документированные случаи повторного заражения крайне редки, в России нет ещё ни одного документированного повторного случая", - сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: новые ограничения
 
Распространение нового коронавирусаАлександр ГореловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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