https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584883707.html

Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19

Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T18:06

2020-11-16T18:06

2020-11-16T18:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

владимир путин

биньямин нетаньяху

израиль

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575784428_0:221:3247:2047_1400x0_80_0_0_dff25eef8fadb6125698f26de4754f6b.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы сотрудничества по российской вакцине, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны."В центре внимания находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Проведен обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в ближневосточном регионе; было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин, биньямин нетаньяху, израиль, общество