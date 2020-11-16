Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:06 16.11.2020 (обновлено: 18:09 16.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкИспытания и производство вакцины от COVID-19 в лаборатории центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, они обсудили борьбу с коронавирусом и перспективы сотрудничества по российской вакцине, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.
"В центре внимания находилась тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Проведен обстоятельный обмен мнениями о предпринимаемых в этой связи в обеих странах ограничительных и профилактических мерах. Обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по линии заинтересованных ведомств и организаций, в частности, перспективы сотрудничества по российской вакцине, включая ее возможные поставки и организацию производства в Израиле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили ситуацию в ближневосточном регионе; было условлено о продолжении контактов на различных уровнях.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36ИнфографикаСпутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19