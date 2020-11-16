Врач объяснил сложность точного прогнозирования ситуации с COVID-19

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Коронавирусная инфекция еще не достаточно изучена для точного прогнозирования пиков заболеваемости, но важно следить за соблюдением мер безопасности, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ снова превысило 22 тысячи, составив 22 778, общее число достигло 1 948 603 случая."Конкретные даты по пику заболевания в мире спрогнозировать не сможет никто. Так как коронавирус достаточно новая для мира инфекция, и как она поведет себя в конкретных ситуациях – пока до конца непонятно. Для этого нужны глубинные исследования, которые пока не проведены. Поэтому я призываю всех быть максимально бдительными и помнить, что наше здоровье во многом в наших руках", - сказал Менделевич РИА Новости."Действительно, статистика, к сожалению, показывает рост. При этом назвать какую-то одну конкретную причину роста, считаю, будет неправильно", - добавил депутат.Он подчеркнул, что в первую очередь для сохранения здоровья, в том числе от COVID-19, необходимо соблюдать меры безопасности: это социальная дистанция, правильное применение средств индивидуальной защиты, профилактические меры в виде сбалансированного питания, исключения вредных привычек, систематические занятия спортом, вакцинация, своевременное использование препаратов, выявление цепочки инфицированных и локализация."На мой взгляд, сейчас важно ужесточение осмотров сотрудников и детей, чтобы люди с признаками заболевания не посещали работу, а также образовательные учреждения. Лично мне рассказывали случаи, когда родители водили детей в детские сады и школы, сбивая температуру перед посещением занятий, а через пару часов температура снова поднималась. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас брал ответственность не только за себя, а при возможности и за своих близких", - отметил врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости.Коронавирусная инфекция еще не достаточно изучена для точного прогнозирования пиков заболеваемости, но важно следить за соблюдением мер безопасности, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ снова превысило 22 тысячи, составив 22 778, общее число достигло 1 948 603 случая.
"Конкретные даты по пику заболевания в мире спрогнозировать не сможет никто. Так как коронавирус достаточно новая для мира инфекция, и как она поведет себя в конкретных ситуациях – пока до конца непонятно. Для этого нужны глубинные исследования, которые пока не проведены. Поэтому я призываю всех быть максимально бдительными и помнить, что наше здоровье во многом в наших руках", - сказал Менделевич РИА Новости.
"Действительно, статистика, к сожалению, показывает рост. При этом назвать какую-то одну конкретную причину роста, считаю, будет неправильно", - добавил депутат.
Он подчеркнул, что в первую очередь для сохранения здоровья, в том числе от COVID-19, необходимо соблюдать меры безопасности: это социальная дистанция, правильное применение средств индивидуальной защиты, профилактические меры в виде сбалансированного питания, исключения вредных привычек, систематические занятия спортом, вакцинация, своевременное использование препаратов, выявление цепочки инфицированных и локализация.
"На мой взгляд, сейчас важно ужесточение осмотров сотрудников и детей, чтобы люди с признаками заболевания не посещали работу, а также образовательные учреждения. Лично мне рассказывали случаи, когда родители водили детей в детские сады и школы, сбивая температуру перед посещением занятий, а через пару часов температура снова поднималась. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас брал ответственность не только за себя, а при возможности и за своих близких", - отметил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на порталестопкоронавирус.рф.
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