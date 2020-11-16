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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584857761.html
Врач объяснил сложность точного прогнозирования ситуации с COVID-19
Врач объяснил сложность точного прогнозирования ситуации с COVID-19
Коронавирусная инфекция еще не достаточно изучена для точного прогнозирования пиков заболеваемости, но важно следить за соблюдением мер безопасности, считает... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T16:02
2020-11-16T16:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
борис менделевич
коронавирусы
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Коронавирусная инфекция еще не достаточно изучена для точного прогнозирования пиков заболеваемости, но важно следить за соблюдением мер безопасности, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ снова превысило 22 тысячи, составив 22 778, общее число достигло 1 948 603 случая."Конкретные даты по пику заболевания в мире спрогнозировать не сможет никто. Так как коронавирус достаточно новая для мира инфекция, и как она поведет себя в конкретных ситуациях – пока до конца непонятно. Для этого нужны глубинные исследования, которые пока не проведены. Поэтому я призываю всех быть максимально бдительными и помнить, что наше здоровье во многом в наших руках", - сказал Менделевич РИА Новости."Действительно, статистика, к сожалению, показывает рост. При этом назвать какую-то одну конкретную причину роста, считаю, будет неправильно", - добавил депутат.Он подчеркнул, что в первую очередь для сохранения здоровья, в том числе от COVID-19, необходимо соблюдать меры безопасности: это социальная дистанция, правильное применение средств индивидуальной защиты, профилактические меры в виде сбалансированного питания, исключения вредных привычек, систематические занятия спортом, вакцинация, своевременное использование препаратов, выявление цепочки инфицированных и локализация."На мой взгляд, сейчас важно ужесточение осмотров сотрудников и детей, чтобы люди с признаками заболевания не посещали работу, а также образовательные учреждения. Лично мне рассказывали случаи, когда родители водили детей в детские сады и школы, сбивая температуру перед посещением занятий, а через пару часов температура снова поднималась. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас брал ответственность не только за себя, а при возможности и за своих близких", - отметил врач.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, борис менделевич, коронавирусы, здоровье - общество, общество

Врач объяснил сложность точного прогнозирования ситуации с COVID-19

16:02 16.11.2020
 
© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Depositphotos / ralwel
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Коронавирусная инфекция еще не достаточно изучена для точного прогнозирования пиков заболеваемости, но важно следить за соблюдением мер безопасности, считает член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич.
Ранее сообщалось, что число выявленных за сутки случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в РФ снова превысило 22 тысячи, составив 22 778, общее число достигло 1 948 603 случая.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
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"Конкретные даты по пику заболевания в мире спрогнозировать не сможет никто. Так как коронавирус достаточно новая для мира инфекция, и как она поведет себя в конкретных ситуациях – пока до конца непонятно. Для этого нужны глубинные исследования, которые пока не проведены. Поэтому я призываю всех быть максимально бдительными и помнить, что наше здоровье во многом в наших руках", - сказал Менделевич РИА Новости.
"Действительно, статистика, к сожалению, показывает рост. При этом назвать какую-то одну конкретную причину роста, считаю, будет неправильно", - добавил депутат.
Он подчеркнул, что в первую очередь для сохранения здоровья, в том числе от COVID-19, необходимо соблюдать меры безопасности: это социальная дистанция, правильное применение средств индивидуальной защиты, профилактические меры в виде сбалансированного питания, исключения вредных привычек, систематические занятия спортом, вакцинация, своевременное использование препаратов, выявление цепочки инфицированных и локализация.
Коронавирус под микроскопом
© REUTERS / NIAID

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

Коронавирус под микроскопом
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

Коронавирус под микроскопом
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

Коронавирус под микроскопом
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

Коронавирус под микроскопом
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

Коронавирус под микроскопом
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

Коронавирус под микроскопом
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

Коронавирус под микроскопом
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
© REUTERS / NIAID

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

Коронавирус под микроскопом
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
1 из 9

Новая коронавирусная инфекция была зафиксирована в Китае в конце 2019 года.

© REUTERS / NIAID
2 из 9

За несколько месяцев болезнь распространилась более чем на 140 стран.

© REUTERS / NIAID
3 из 9

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку COVID-19 пандемией.

© REUTERS / NIAID
4 из 9

Ученые из многих стран мира приступили к разработке вакцины от коронавируса.

© REUTERS / NIAID
5 из 9

В России уже создали три прототипа вакцины, а также препарат для лечения COVID-19.

© REUTERS / NIAID
6 из 9

Однако появления готовой вакцины стоит ждать не ранее чем через год, предупреждали в Минздраве.

© REUTERS / NIAID
7 из 9

При этом отечественные ученые уже расшифровали геном коронавируса.

© REUTERS / NIAID
8 из 9

Накануне американские медики опубликовали первые результаты испытаний вакцины.

© REUTERS / NIAID
9 из 9

В процессе разработки ученые руководствовались опытом борьбы с вирусами SARS и MERS.

© REUTERS / NIAID
"На мой взгляд, сейчас важно ужесточение осмотров сотрудников и детей, чтобы люди с признаками заболевания не посещали работу, а также образовательные учреждения. Лично мне рассказывали случаи, когда родители водили детей в детские сады и школы, сбивая температуру перед посещением занятий, а через пару часов температура снова поднималась. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас брал ответственность не только за себя, а при возможности и за своих близких", - отметил врач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Борис МенделевичКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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