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https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584846990.html
В США выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
В США выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса за сутки
Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:08
2020-11-16T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 133 045 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 166 тысячах новых зараженных и 1266 летальных исходах.Всего в США зарегистрировали 11 038 312 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 246 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием.Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 54 миллионов человек, из них скончались более 1,3 миллиона зараженных. Выздоровели свыше 35 миллионов инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

В США выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

15:08 16.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 133 045 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 166 тысячах новых зараженных и 1266 летальных исходах.
Всего в США зарегистрировали 11 038 312 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 246 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием.
Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 54 миллионов человек, из них скончались более 1,3 миллиона зараженных. Выздоровели свыше 35 миллионов инфицированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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