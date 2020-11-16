https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584846990.html

В США выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

В США выявили более 133 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:08

2020-11-16T15:08

2020-11-16T15:08

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Более 133 тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили в США за последние сутки, скончались еще 616 человек, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, медики в США за минувшие 24 часа зафиксировали 133 045 новых случаев заражения. Днем ранее сообщалось о 166 тысячах новых зараженных и 1266 летальных исходах.Всего в США зарегистрировали 11 038 312 случаев заражения коронавирусом, скончались свыше 246 тысяч пациентов с подтвержденным заболеванием.Во всем мире, как сообщает университет Хопкинса, коронавирусом заразились свыше 54 миллионов человек, из них скончались более 1,3 миллиона зараженных. Выздоровели свыше 35 миллионов инфицированных.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200128/1563924730.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире