https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584841102.html

Врач оценил данные о способности черноплодной рябины подавлять COVID-19

Врач оценил данные о способности черноплодной рябины подавлять COVID-19

Сок черноплодной рябины, гранатовый сок и зелёный чай в целом полезные продукты, однако говорить об их способности подавлять коронавирус пока рано, исследования РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:46

2020-11-16T14:46

2020-11-16T14:46

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

германия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1400x0_80_0_0_6351eed0a7479f3e177350a5393a72ea.jpg

МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сок черноплодной рябины, гранатовый сок и зелёный чай в целом полезные продукты, однако говорить об их способности подавлять коронавирус пока рано, исследования на людях еще не проводились, заявил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Ранее на портале bioRxiv был опубликован препринт статьи специалистов из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии, в котором сообщалось, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97%, а зеленому чаю и соку граната - на 80%."Пока немецкие ученые исследовали влияние гранатового сока, сока черноплодной рябины и зелёного чая на коронавирус только на культуре клеток, то есть, на людях такие исследования не проводились",- сказал Болибок.Он отметил, что в целом эти напитки полезны. Например, при малокровии назначается гранатовый сок в качестве дополнительного поддерживающего компонента. Сок черноплодной рябины снижает артериальное давление, а люди с гипертонией попадают в группу риска по коронавирусу. Зелёный чай - один из элементов здорового образа жизни, он положительно влияет на сосуды, понижает артериальное давление, является антиоксидантом, подчеркнул специалист."То есть, с общей биологической точки зрения, это хорошие продукты, но как влияют они на коронавирус, сказать сложно", - отметил Болибок.Он уточнил, что статья немецких учёных ещё не отрецензирована, поэтому говорить о том, что найдена какая-то панацея, пока рано.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201012/perets-1579364550.html

https://ria.ru/20200331/1569407602.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, германия, общество