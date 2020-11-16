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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584841102.html
Врач оценил данные о способности черноплодной рябины подавлять COVID-19
Врач оценил данные о способности черноплодной рябины подавлять COVID-19
Сок черноплодной рябины, гранатовый сок и зелёный чай в целом полезные продукты, однако говорить об их способности подавлять коронавирус пока рано, исследования РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:46
2020-11-16T14:46
распространение нового коронавируса
владимир болибок
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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общество
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сок черноплодной рябины, гранатовый сок и зелёный чай в целом полезные продукты, однако говорить об их способности подавлять коронавирус пока рано, исследования на людях еще не проводились, заявил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.Ранее на портале bioRxiv был опубликован препринт статьи специалистов из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии, в котором сообщалось, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97%, а зеленому чаю и соку граната - на 80%."Пока немецкие ученые исследовали влияние гранатового сока, сока черноплодной рябины и зелёного чая на коронавирус только на культуре клеток, то есть, на людях такие исследования не проводились",- сказал Болибок.Он отметил, что в целом эти напитки полезны. Например, при малокровии назначается гранатовый сок в качестве дополнительного поддерживающего компонента. Сок черноплодной рябины снижает артериальное давление, а люди с гипертонией попадают в группу риска по коронавирусу. Зелёный чай - один из элементов здорового образа жизни, он положительно влияет на сосуды, понижает артериальное давление, является антиоксидантом, подчеркнул специалист."То есть, с общей биологической точки зрения, это хорошие продукты, но как влияют они на коронавирус, сказать сложно", - отметил Болибок.Он уточнил, что статья немецких учёных ещё не отрецензирована, поэтому говорить о том, что найдена какая-то панацея, пока рано.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, германия, общество

Врач оценил данные о способности черноплодной рябины подавлять COVID-19

14:46 16.11.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Сок черноплодной рябины, гранатовый сок и зелёный чай в целом полезные продукты, однако говорить об их способности подавлять коронавирус пока рано, исследования на людях еще не проводились, заявил РИА Новости врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
Ранее на портале bioRxiv был опубликован препринт статьи специалистов из Института молекулярной вирусологии медицинского центра Университета Ульма в Германии, в котором сообщалось, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97%, а зеленому чаю и соку граната - на 80%.
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"Пока немецкие ученые исследовали влияние гранатового сока, сока черноплодной рябины и зелёного чая на коронавирус только на культуре клеток, то есть, на людях такие исследования не проводились",- сказал Болибок.
Он отметил, что в целом эти напитки полезны. Например, при малокровии назначается гранатовый сок в качестве дополнительного поддерживающего компонента. Сок черноплодной рябины снижает артериальное давление, а люди с гипертонией попадают в группу риска по коронавирусу. Зелёный чай - один из элементов здорового образа жизни, он положительно влияет на сосуды, понижает артериальное давление, является антиоксидантом, подчеркнул специалист.
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"То есть, с общей биологической точки зрения, это хорошие продукты, но как влияют они на коронавирус, сказать сложно", - отметил Болибок.
Он уточнил, что статья немецких учёных ещё не отрецензирована, поэтому говорить о том, что найдена какая-то панацея, пока рано.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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