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Попова рассказала о структуре заболеваемости COVID-19 в России
Попова рассказала о структуре заболеваемости COVID-19 в России
Около 18% среди заболевших коронавирусом - это лица старше 65 лет, 8% - дети, 74% - взрослые, структура заболеваемости такая же, как была летом, заявила глава... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T13:42
2020-11-16T13:42
2020-11-16T13:42
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коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 18% среди заболевших коронавирусом - это лица старше 65 лет, 8% - дети, 74% - взрослые, структура заболеваемости такая же, как была летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В структуре на лиц старше 65 лет приходится 18%, на взрослых в остальных возрастах - 74%, на детей до 18 лет приходится 8% всей заболеваемости, мы пришли к той структуре, которая была у нас в летние месяцы", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество