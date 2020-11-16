https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584827846.html

Попова рассказала о структуре заболеваемости COVID-19 в России

Попова рассказала о структуре заболеваемости COVID-19 в России

Около 18% среди заболевших коронавирусом - это лица старше 65 лет, 8% - дети, 74% - взрослые, структура заболеваемости такая же, как была летом, заявила глава... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T13:42

2020-11-16T13:42

2020-11-16T13:42

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Около 18% среди заболевших коронавирусом - это лица старше 65 лет, 8% - дети, 74% - взрослые, структура заболеваемости такая же, как была летом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."В структуре на лиц старше 65 лет приходится 18%, на взрослых в остальных возрастах - 74%, на детей до 18 лет приходится 8% всей заболеваемости, мы пришли к той структуре, которая была у нас в летние месяцы", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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