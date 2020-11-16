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Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что три субъекта России находятся в стадии снижения заболеваемости коронавирусом, еще 55 субъектов - в стадии... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:45
2020-11-16T12:45
2020-11-16T13:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что три субъекта России находятся в стадии снижения заболеваемости коронавирусом, еще 55 субъектов - в стадии стабилизации, 25 - в стадии продолжающегося роста."На сегодняшний день хотела бы отметить, что в стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации – 55 субъектов... в стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов, и замедление роста регистрируется в двух субъектах", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Попова обратила внимание, что еще чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество