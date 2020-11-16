https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584815314.html

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Попова рассказала о ситуации с коронавирусом в регионах

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что три субъекта России находятся в стадии снижения заболеваемости коронавирусом, еще 55 субъектов - в стадии... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:45

2020-11-16T12:45

2020-11-16T13:01

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коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что три субъекта России находятся в стадии снижения заболеваемости коронавирусом, еще 55 субъектов - в стадии стабилизации, 25 - в стадии продолжающегося роста."На сегодняшний день хотела бы отметить, что в стадии снижения находятся три субъекта, в стадии стабилизации – 55 субъектов... в стадии продолжающегося роста находятся 25 субъектов, и замедление роста регистрируется в двух субъектах", - сказала Попова в ходе президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Попова обратила внимание, что еще чуть больше двух недель назад в стадии стабилизации находился только 31 субъект РФ.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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