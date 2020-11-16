https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584814239.html

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, 263 тысячи коек развернуты для пациентов с COVID. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:39

2020-11-16T12:39

2020-11-16T12:48

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, 263 тысячи коек развернуты для пациентов с COVID."Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, в стране развернуты 263 тысячи коек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество