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Распространение нового коронавируса
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Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, 263 тысячи коек развернуты для пациентов с COVID. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:39
2020-11-16T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, 263 тысячи коек развернуты для пациентов с COVID."Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, в стране развернуты 263 тысячи коек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество

Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной

12:39 16.11.2020 (обновлено: 12:48 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, 263 тысячи коек развернуты для пациентов с COVID.
"Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
По его словам, в стране развернуты 263 тысячи коек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоОбщество
 
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