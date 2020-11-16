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Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, 263 тысячи коек развернуты для пациентов с COVID. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:39
2020-11-16T12:39
2020-11-16T12:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной, 263 тысячи коек развернуты для пациентов с COVID."Ситуация с коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. За последнюю неделю количество выявляемых случаев оставалось на достаточно высоком стабильном уровне", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.По его словам, в стране развернуты 263 тысячи коек.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, общество