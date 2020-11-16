https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584812197.html

Песков: в регионах не может быть единого плана по мерам из-за COVID-19

Песков: в регионах не может быть единого плана по мерам из-за COVID-19

Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:34

2020-11-16T12:34

2020-11-16T13:06

алексей цыденов

дмитрий песков

распространение нового коронавируса

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.Он напомнил, что работает правительственный штаб, который "занимается жестким контролем этой ситуации", "принимаются точечные меры по конкретным регионам, где случаются какие-то кризисные случаи"."Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения", - добавил Песков.В Бурятии с 16 ноября по 30 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе для работников организаций, а также на предприятия общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих. Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две недели, сообщила пресс-служба правительства республики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584814239.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей цыденов, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество