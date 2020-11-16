Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584812197.html
Песков: в регионах не может быть единого плана по мерам из-за COVID-19
Песков: в регионах не может быть единого плана по мерам из-за COVID-19
Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:34
2020-11-16T13:06
алексей цыденов
дмитрий песков
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584481521_0:250:2822:1837_1400x0_80_0_0_039cd5a7b39a71470fe2b121f3d9ef4d.jpg
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.Он напомнил, что работает правительственный штаб, который "занимается жестким контролем этой ситуации", "принимаются точечные меры по конкретным регионам, где случаются какие-то кризисные случаи"."Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения", - добавил Песков.В Бурятии с 16 ноября по 30 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе для работников организаций, а также на предприятия общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих. Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две недели, сообщила пресс-служба правительства республики.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584814239.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584481521_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_1881f3d93e6f3def1330fa1b7d35490c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей цыденов, дмитрий песков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Песков: в регионах не может быть единого плана по мерам из-за COVID-19

12:34 16.11.2020 (обновлено: 13:06 16.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедик в карантинном центре в Коммунарке
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Единого комплексного плана по ограничительным мерам из-за COVID в регионах быть не может, так как динамика заболеваемости везде разная, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Динамика развития эпидемии в регионах разная. Мы видим, что Бурятии пришлось принять такое решение в рамках особых полномочий. Здесь главы региона сами принимают эти решения, основываясь на информации, что называется, с земли о том, что происходит. Каких-то комплексных планов на эту тему быть не может", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, рассматривают ли в Кремле сценарий, при котором другие субъекты решатся на локдаун.
Медик в карантинном центре в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
12:39Распространение нового коронавируса
Мурашко назвал ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Он напомнил, что работает правительственный штаб, который "занимается жестким контролем этой ситуации", "принимаются точечные меры по конкретным регионам, где случаются какие-то кризисные случаи".
"Но опять же, повторяю, что динамика в регионах разная, и опять же каждый губернатор сам принимает решения", - добавил Песков.
В Бурятии с 16 ноября по 30 ноября приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе для работников организаций, а также на предприятия общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих. Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две недели, сообщила пресс-служба правительства республики.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаАлексей ЦыденовДмитрий ПесковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния