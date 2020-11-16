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В Подмосковье около 17 тысяч пациентов лечатся от COVID-19 на дому
В Подмосковье около 17 тысяч пациентов лечатся от COVID-19 на дому
Лечение от COVID-19 на дому проходят около 17 тысяч жителей Подмосковья, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:22
2020-11-16T12:46
светлана стригункова
андрей воробьев
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Лечение от COVID-19 на дому проходят около 17 тысяч жителей Подмосковья, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Количество пациентов, проходящих лечение на дому, выросло на 6% и составляет 17632 человека", - сказала Стригункова в ходе заседания облправительства в понедельник.Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье остаётся напряженной. В понедельник в регионе выявили 810 пациентов с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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светлана стригункова , андрей воробьев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье около 17 тысяч пациентов лечатся от COVID-19 на дому

12:22 16.11.2020 (обновлено: 12:46 16.11.2020)
 
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Пятислойные медицинские маски, произведенные в цехе компании Argentera Medicals в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Лечение от COVID-19 на дому проходят около 17 тысяч жителей Подмосковья, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
"Количество пациентов, проходящих лечение на дому, выросло на 6% и составляет 17632 человека", - сказала Стригункова в ходе заседания облправительства в понедельник.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье остаётся напряженной. В понедельник в регионе выявили 810 пациентов с коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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