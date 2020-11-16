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Пациентов смогут выписывать после одного отрицательного теста на COVID-19
Пациентов смогут выписывать после одного отрицательного теста на COVID-19
Выписка пациентов с COVID-19 возможна после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух, соответствующее постановление главного государственного... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:14
2020-11-16T12:36
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выписка пациентов с COVID-19 возможна после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации."Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня", - говорится в документе.Отмечается, что выписка пациентов из стационара на амбулаторное лечение "может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного исследования биологического материала методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19". Исключением являются пациенты, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Пациентов смогут выписывать после одного отрицательного теста на COVID-19

12:14 16.11.2020 (обновлено: 12:36 16.11.2020)
 
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского краяВрач ставропольской краевой больницы во время заполнения документов
Врач ставропольской краевой больницы во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Управление по информполитике Правительства Ставропольского края
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Выписка пациентов с COVID-19 возможна после одного отрицательного теста на коронавирус, а не двух, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведенного лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются при получении одного отрицательного результата лабораторного исследования методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента, следующее лабораторное исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня", - говорится в документе.
Отмечается, что выписка пациентов из стационара на амбулаторное лечение "может осуществляться до получения отрицательного результата лабораторного исследования биологического материала методом полимеразной цепной реакции на наличие возбудителя COVID-19". Исключением являются пациенты, проживающие в коммунальной квартире, учреждениях социального обслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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