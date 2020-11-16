https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584807630.html

Врач назвал частую ошибку в лечении COVID-19

Врач назвал частую ошибку в лечении COVID-19

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев назвал частую ошибке в лечении COVID-19 на... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:13

2020-11-16T12:13

2020-11-16T12:13

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей яковлев

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572249003_0:270:2681:1778_1400x0_80_0_0_3a0f9968575c07f769313e710f14b5b7.jpg

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор Сергей Яковлев назвал частую ошибке в лечении COVID-19 на дому.По его словам, ни в коем случае не стоит принимать для самолечения антибиотики, поскольку такие препараты действуют на бактерии, но не на вирусы. Врач указал на то, что в лучшем случае неправильное применение таких лекарств не дает результатов, а зачастую провоцирует серьезные побочные эффекты и формирует устойчивость микробов.Как пояснил Яковлев, специалисты назначают антибиотики только в том случае, если вирусная инфекция осложняется бактериальной."Это бывает через семь-десять дней после начала заболевания. Решать, необходимы уже антибиотики или нет, может только врач. Если он прописал, надо принимать", - сказал врач в комментарии "Аргументам и фактам".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей яковлев, здоровье - общество