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Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье
Система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в напряженном режиме: на сегодняшний день в регионе свободно 20-25% коек для пациентов с коронавирусом,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T12:11
2020-11-16T12:11
2020-11-16T13:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в напряженном режиме: на сегодняшний день в регионе свободно 20-25% коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Как и прежде, система здравоохранения у нас напряженно работает... Сейчас у нас, в зависимости от географии, от 20-25% свободных коек (для пациентов с COVID-19)", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства.В понедельник в регионе выявили 810 пациентов с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество