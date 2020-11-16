https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584806767.html

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Воробьев рассказал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье

Система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в напряженном режиме: на сегодняшний день в регионе свободно 20-25% коек для пациентов с коронавирусом,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T12:11

2020-11-16T12:11

2020-11-16T13:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Система здравоохранения Подмосковья продолжает работать в напряженном режиме: на сегодняшний день в регионе свободно 20-25% коек для пациентов с коронавирусом, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Как и прежде, система здравоохранения у нас напряженно работает... Сейчас у нас, в зависимости от географии, от 20-25% свободных коек (для пациентов с COVID-19)", - сказал Воробьев в ходе заседания облправительства.В понедельник в регионе выявили 810 пациентов с коронавирусом. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество