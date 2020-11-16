Вирусолог оценил данные о подавляющих COVID-19 растительных продуктах
10:55 16.11.2020 (обновлено: 12:30 16.11.2020)
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский оценил выводы немецких ученых о подавляющих COVID-19 соках черноплодной рябины и граната.
Специалист подчеркнул, что подобные "народные" средства не относятся к эффективной медицине.
"Это, что называется, в пользу бедных средства. Ничто не действует против вируса в организме, нет таких средств", — заявил Аграновский в комментарии телеканалу "Звезда".
Он указал: хотя натуральные продукты повышают иммунитет, несут в себе витамины и полезные растительные вещества, все это не имеет прямого отношения к вирусу. Медик отметил, что информация о "простых лекарствах" только внушает ложные надежды.
Ранее специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай имеют эффект, обеспечивающий инактивацию вирусов. По мнению специалистов, эти напитки могут ослабить COVID-19, так как они создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.