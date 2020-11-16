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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:43
2020-11-16T10:43
2020-11-16T10:43
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Нижегородской области, Кабардино-Балкарии, Подмосковье, Рязанской области, Свердловской области, Чувашии, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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