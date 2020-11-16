https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584785503.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:43

2020-11-16T10:43

2020-11-16T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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краснодарский край

рязанская область

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Дагестане - 0,6%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Дагестан 0,6%, 2. Республика Калмыкия, Ханты-Мансийский АО, Республика Марий Эл, Республика Татарстан 0,7%", - говорится в сообщении.Прирост в 0,8% зарегистрирован в Ямало-Ненецком автономном округе, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Нижегородской области, Кабардино-Балкарии, Подмосковье, Рязанской области, Свердловской области, Чувашии, Краснодарском крае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

московская область (подмосковье)

краснодарский край

рязанская область

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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