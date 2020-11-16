https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584785251.html

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

В России выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в России выявили рекордные 22 778 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:43

2020-11-16T10:43

2020-11-16T11:31

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. За прошедшие сутки в России выявили рекордные 22 778 новых случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.У 24,8 процента зарегистрированных заболевших симптомов нет. Выздоровели 13 864 пациента, 303 умерли.На первом месте по приросту больных — Москва (6360, на 89 больше, чем накануне), за ней идут Санкт-Петербург (2039), Подмосковье (810), Нижегородская область (403), Карелия (353), Архангельская (346) и Свердловская (341) области, а также Красноярский край (327). Меньше всего новых пациентов с COVID-19 — в Еврейской АО (22), Ненецком автономном округе (восемь) и на Чукотке (пятеро).Вчера оперштаб сообщал о 22 572 зафиксированных за сутки случаях (темпы прироста составляют 1,2 процента). Таким образом, всего с начала эпидемии в России SARS-CoV-2 заразились 1 948 603 человека, из них почти 33,5 тысячи погибли, свыше 1,45 миллиона вылечились.По подсчетам ВОЗ, в мире число заболевших COVID-19 превысило отметку в 53,7 миллиона, из них как минимум 1,3 миллиона скончались. В списке наиболее подверженных вирусу государств — Соединенные Штаты Америки (11 миллионов заразившихся за все время), Индия (8,84 миллиона) и Бразилия (5,86 миллиона). На четвертую строчку вышла Франция, за ней следуют Россия, Испания, Великобритания, Аргентина, Колумбия, Италия и Мексика.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201116/vitaminy-1584604484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, общество