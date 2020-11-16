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В Москве выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6360, Санкт-Петербурге - 2039, Подмосковье - 810, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:43
2020-11-16T10:43
2020-11-16T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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санкт-петербург
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6360, Санкт-Петербурге - 2039, Подмосковье - 810, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 6360, 2. Санкт-Петербург 2039, 3. Московская область 810", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 22, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург