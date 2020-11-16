https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584784993.html

В Москве выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 6360 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6360, Санкт-Петербурге - 2039, Подмосковье - 810, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:43

2020-11-16T10:43

2020-11-16T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 6360, Санкт-Петербурге - 2039, Подмосковье - 810, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва 6360, 2. Санкт-Петербург 2039, 3. Московская область 810", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев зарегистрировано в Еврейской автономной области - 22, Ненецком автономном округе - 8, Чукотском автономном округе - 5.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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