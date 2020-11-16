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В России за сутки выписали 13 864 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 13 864 переболевших COVID-19
За сутки в России 13 864 человека выписаны после COVID-19, за все время — 1 453 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:43
2020-11-16T10:43
2020-11-16T10:43
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За сутки в России 13 864 человека выписаны после COVID-19, за все время — 1 453 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 864 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 453 849", - говорится в сообщении.В частности, 4244 человека выписаны в Москве, 1070 - в Санкт-Петербурге, 456 - в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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