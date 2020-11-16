https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584784974.html

В России за сутки выписали 13 864 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 13 864 переболевших COVID-19

За сутки в России 13 864 человека выписаны после COVID-19, за все время — 1 453 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:43

2020-11-16T10:43

2020-11-16T10:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. За сутки в России 13 864 человека выписаны после COVID-19, за все время — 1 453 849, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 864 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 453 849", - говорится в сообщении.В частности, 4244 человека выписаны в Москве, 1070 - в Санкт-Петербурге, 456 - в Подмосковье.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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