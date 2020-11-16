https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584781617.html

Глава Бурятии объяснил жесткие меры в борьбе с COVID-19

Глава Бурятии объяснил жесткие меры в борьбе с COVID-19

Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T10:29

2020-11-16T10:29

2020-11-16T10:29

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

республика бурятия

алексей цыденов

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов объяснил введение жестких ограничений из-за коронавирусной инфекции COVID-19 стремлением переломить рост заболеваемости за две недели, сообщает пресс-служба правительства республики.Ранее сообщалось, что с 16 ноября по 30 ноября в республике приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов. Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе для работников организаций, а также на предприятия общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих."Две недели длится инкубационный период. Нам нужно сейчас максимально разобщить людей, максимально снять напряжение в системе здравоохранения и системе тестирования. Рассадить по максимуму людей по домам, раздать всем лекарства и эту волну сбить. Нам надо переломить рост заболеваемости в сторону снижения. Я надеюсь, что у нас это получится", - цитирует пресс-служба Цыденова.Ранее сообщалось, власти Бурятии не планируют продлевать ограничения более чем на две недели из-за тяжести экономических последствий. Цыденов также сообщил, что весь медперсонал сейчас работает "сжав зубы, на волевых и на чувстве ответственности", и если они перегорят, то их некому будет заменить.По информации регионального главка Роспотребнадзора на понедельник, в республике зарегистрировано 15 378 случаев заражения COVID-19.

https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, алексей цыденов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество