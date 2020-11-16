https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584767785.html
В Бурятии приостановили работу ТЦ, кинотеатров и общепита
В Бурятии приостановили работу ТЦ, кинотеатров и общепита
В связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии на две недели закрывают торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также предприятия... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T08:00
2020-11-16T08:00
2020-11-16T08:00
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
республика бурятия
алексей цыденов
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии на две недели закрывают торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также предприятия общественного питания. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства республики.Подчеркивается, что эти ограничения будут действовать с 16 ноября по 30 ноября включительно. Они затрагивают работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общепита. При этом разрешается обслуживание на вынос без посещения помещений таких заведений и доставка заказов.Ограничения не затронут функционирование столовых, буфетов и кафе для работников организаций, предприятий общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих. Кроме того, на две недели закрываются бани и сауны.По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, продление ограничений не планируется.Политик уточнил, что дальнейшие ограничительные меры могут привести к тяжелым экономическим последствиям.За минувшие сутки в России выявили 22 572 новых случая COVID-19. У четверти заразившихся заболевание протекает бессимптомно. Умерли за сутки 352 человека, выписались из больниц 14 456. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 925 825 человек. За все время из жизни ушли 33 186 человек, вылечились — 1 439 985.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, алексей цыденов, общество
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
В связи с распространением коронавирусной
инфекции в Бурятии
на две недели закрывают торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также предприятия общественного питания. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства республики.
Подчеркивается, что эти ограничения будут действовать с 16 ноября по 30 ноября включительно. Они затрагивают работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общепита. При этом разрешается обслуживание на вынос без посещения помещений таких заведений и доставка заказов.
"Приостановлена деятельность объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров", — говорится в сообщении.
Ограничения не затронут функционирование столовых, буфетов и кафе для работников организаций, предприятий общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих. Кроме того, на две недели закрываются бани и сауны.
По словам главы Бурятии Алексея Цыденова
, продление ограничений не планируется.
"Мы не намерены продлевать ограничения более чем на две недели", — заявил глава региона.
Политик уточнил, что дальнейшие ограничительные меры могут привести к тяжелым экономическим последствиям.
За минувшие сутки в России выявили 22 572 новых случая COVID-19. У четверти заразившихся заболевание протекает бессимптомно. Умерли за сутки 352 человека, выписались из больниц 14 456. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 925 825 человек. За все время из жизни ушли 33 186 человек, вылечились — 1 439 985.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.