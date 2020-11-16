https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584767785.html

В Бурятии приостановили работу ТЦ, кинотеатров и общепита

В Бурятии приостановили работу ТЦ, кинотеатров и общепита

В связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии на две недели закрывают торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также предприятия... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика бурятия

алексей цыденов

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. В связи с распространением коронавирусной инфекции в Бурятии на две недели закрывают торговые центры, кинотеатры и салоны красоты, а также предприятия общественного питания. Соответствующая информация опубликована на сайте правительства республики.Подчеркивается, что эти ограничения будут действовать с 16 ноября по 30 ноября включительно. Они затрагивают работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общепита. При этом разрешается обслуживание на вынос без посещения помещений таких заведений и доставка заказов.Ограничения не затронут функционирование столовых, буфетов и кафе для работников организаций, предприятий общепита в гостиницах при условии предоставления питания только для проживающих. Кроме того, на две недели закрываются бани и сауны.По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, продление ограничений не планируется.Политик уточнил, что дальнейшие ограничительные меры могут привести к тяжелым экономическим последствиям.За минувшие сутки в России выявили 22 572 новых случая COVID-19. У четверти заразившихся заболевание протекает бессимптомно. Умерли за сутки 352 человека, выписались из больниц 14 456. Общее число заразившихся с начала эпидемии достигло 1 925 825 человек. За все время из жизни ушли 33 186 человек, вылечились — 1 439 985.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584604327.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, алексей цыденов, общество