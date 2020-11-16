https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html
Ученые нашли способные подавлять коронавирус растительные продукты
Ученые нашли способные подавлять коронавирус растительные продукты
Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти натуральные продукты,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:26
2020-11-16T07:26
2020-11-16T07:26
екатерина бурляева
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
михаил лебедев
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
германия
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти натуральные продукты, способные подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Ознакомиться с препринтом статьи о работе ученых предлагает портал bioRxiv. Исследователи обратили внимание на особенность респираторных вирусов первоначально поражать глотку человека. Они пришли к выводу, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай имеют вирулицидный (обеспечивающий инактивацию вирусов. — Прим. ред.) эффект.Ученые установили, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97 процентов, а зеленому чаю и соку граната — на 80 процентов.По мнению экспертов, натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19, так как они создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.Этой научной работе еще предстоит пройти оценку профессионального сообщества.Защита от коронавирусаПротивостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, рассказала диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "Российской газетой".Специалист советует добавить в рацион богатые витамином D печень трески, яичный желток, рыбу и сливочное масло, содержащие витамин E орехи, подсолнечное масло, а также витамин C — шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и творог.Риск заражения через едуЗаражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, подчеркнул ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев."Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено", — уточнил специалист ведомства в интервью РИА Новости.Лебедев напомнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.Почему во время пандемии лучше "молчать"Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков заявил радио Sputnik о повышенном риске инфицирования коронавирусной инфекцией при разговоре и посоветовал россиянам "молчать".Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Специалист рекомендует носить медицинские маски во время разговора, либо вовсе молчать, поскольку сдержанность в общении снижает риск инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201113/sposob-1584505514.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатерина бурляева, евгений тимаков, михаил лебедев, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), германия, общество
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости.
Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии
сообщили, что им удалось найти натуральные продукты, способные подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса
в организме. Ознакомиться с препринтом статьи о работе ученых предлагает портал bioRxiv
.
Исследователи обратили внимание на особенность респираторных вирусов первоначально поражать глотку человека. Они пришли к выводу, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай имеют вирулицидный (обеспечивающий инактивацию вирусов. — Прим. ред.) эффект.
Ученые установили, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97 процентов, а зеленому чаю и соку граната — на 80 процентов.
По мнению экспертов, натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19, так как они создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.
Этой научной работе еще предстоит пройти оценку профессионального сообщества.
Защита от коронавируса
Противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, рассказала диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева
в беседе с "Российской газетой
".
Специалист советует добавить в рацион богатые витамином D печень трески, яичный желток, рыбу и сливочное масло, содержащие витамин E орехи, подсолнечное масло, а также витамин C — шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и творог.
Риск заражения через еду
Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, подчеркнул ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено", — уточнил специалист ведомства
в интервью РИА Новости.
Лебедев напомнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.
Почему во время пандемии лучше "молчать"
Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков заявил радио Sputnik
о повышенном риске инфицирования коронавирусной инфекцией при разговоре и посоветовал россиянам "молчать".
Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Специалист рекомендует носить медицинские маски во время разговора, либо вовсе молчать, поскольку сдержанность в общении снижает риск инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.