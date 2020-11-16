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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html
Ученые нашли способные подавлять коронавирус растительные продукты
Ученые нашли способные подавлять коронавирус растительные продукты
Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти натуральные продукты,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T07:26
2020-11-16T07:26
екатерина бурляева
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
михаил лебедев
коронавирус covid-19
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
германия
общество
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти натуральные продукты, способные подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Ознакомиться с препринтом статьи о работе ученых предлагает портал bioRxiv. Исследователи обратили внимание на особенность респираторных вирусов первоначально поражать глотку человека. Они пришли к выводу, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай имеют вирулицидный (обеспечивающий инактивацию вирусов. — Прим. ред.) эффект.Ученые установили, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97 процентов, а зеленому чаю и соку граната — на 80 процентов.По мнению экспертов, натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19, так как они создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.Этой научной работе еще предстоит пройти оценку профессионального сообщества.Защита от коронавирусаПротивостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, рассказала диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "Российской газетой".Специалист советует добавить в рацион богатые витамином D печень трески, яичный желток, рыбу и сливочное масло, содержащие витамин E орехи, подсолнечное масло, а также витамин C — шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и творог.Риск заражения через едуЗаражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, подчеркнул ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев."Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено", — уточнил специалист ведомства в интервью РИА Новости.Лебедев напомнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.Почему во время пандемии лучше "молчать"Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков заявил радио Sputnik о повышенном риске инфицирования коронавирусной инфекцией при разговоре и посоветовал россиянам "молчать".Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Специалист рекомендует носить медицинские маски во время разговора, либо вовсе молчать, поскольку сдержанность в общении снижает риск инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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екатерина бурляева, евгений тимаков, михаил лебедев, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), германия, общество

Ученые нашли способные подавлять коронавирус растительные продукты

07:26 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГранаты на прилавке
Гранаты на прилавке - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти натуральные продукты, способные подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Ознакомиться с препринтом статьи о работе ученых предлагает портал bioRxiv.
Исследователи обратили внимание на особенность респираторных вирусов первоначально поражать глотку человека. Они пришли к выводу, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай имеют вирулицидный (обеспечивающий инактивацию вирусов. — Прим. ред.) эффект.
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Ученые установили, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97 процентов, а зеленому чаю и соку граната — на 80 процентов.
По мнению экспертов, натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19, так как они создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.
Этой научной работе еще предстоит пройти оценку профессионального сообщества.
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Защита от коронавируса

Противостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, рассказала диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "Российской газетой".
Специалист советует добавить в рацион богатые витамином D печень трески, яичный желток, рыбу и сливочное масло, содержащие витамин E орехи, подсолнечное масло, а также витамин C — шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и творог.
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Риск заражения через еду

Заражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, подчеркнул ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.
"Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено", — уточнил специалист ведомства в интервью РИА Новости.
Лебедев напомнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.
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Почему во время пандемии лучше "молчать"

Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков заявил радио Sputnik о повышенном риске инфицирования коронавирусной инфекцией при разговоре и посоветовал россиянам "молчать".
Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Специалист рекомендует носить медицинские маски во время разговора, либо вовсе молчать, поскольку сдержанность в общении снижает риск инфицирования.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЕкатерина БурляеваЕвгений ТимаковМихаил ЛебедевКоронавирус COVID-19ЗдоровьеФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ГерманияОбщество
 
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