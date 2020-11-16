https://ria.ru/20201116/koronavirus-1584765711.html

Ученые нашли способные подавлять коронавирус растительные продукты

Ученые нашли способные подавлять коронавирус растительные продукты

Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти натуральные продукты,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T07:26

2020-11-16T07:26

2020-11-16T07:26

екатерина бурляева

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

михаил лебедев

коронавирус covid-19

здоровье

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

германия

общество

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Специалисты из Института молекулярной вирусологии Медицинского центра Университета Ульма в Германии сообщили, что им удалось найти натуральные продукты, способные подавлять до 97 процентов патогенов коронавируса в организме. Ознакомиться с препринтом статьи о работе ученых предлагает портал bioRxiv. Исследователи обратили внимание на особенность респираторных вирусов первоначально поражать глотку человека. Они пришли к выводу, что соки черноплодной рябины и граната, а также зеленый чай имеют вирулицидный (обеспечивающий инактивацию вирусов. — Прим. ред.) эффект.Ученые установили, что соку черноплодной рябины удалось подавлять активность коронавирусной инфекции на 97 процентов, а зеленому чаю и соку граната — на 80 процентов.По мнению экспертов, натуральные соки и зеленый чай могут ослабить COVID-19, так как они создают кислую среду и содержат растительные полифенолы, оказывающие негативное влияние на вирус.Этой научной работе еще предстоит пройти оценку профессионального сообщества.Защита от коронавирусаПротивостоять коронавирусной инфекции поможет потребление продуктов, которые содержат большое количество витаминов и минералов, укрепляющих иммунитет, рассказала диетолог высшей квалификационной категории ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева в беседе с "Российской газетой".Специалист советует добавить в рацион богатые витамином D печень трески, яичный желток, рыбу и сливочное масло, содержащие витамин E орехи, подсолнечное масло, а также витамин C — шиповник, облепиху, черную смородину, капусту, цитрусовые, сладкий перец. Кроме того, полезно есть говяжью и куриную печень, а также сыр и творог.Риск заражения через едуЗаражение коронавирусом в ресторане через еду маловероятно, подчеркнул ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев."Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15 процента, при этом в продуктах питания его не выявлено", — уточнил специалист ведомства в интервью РИА Новости.Лебедев напомнил, что риск заражения в общественных местах чаще всего связан с нарушением мер профилактики — несоблюдением социальной дистанции, отсутствием масок, плохой гигиеной.Почему во время пандемии лучше "молчать"Инфекционист и вакцинолог, главный врач медцентра "Лидер-Медицина" Евгений Тимаков заявил радио Sputnik о повышенном риске инфицирования коронавирусной инфекцией при разговоре и посоветовал россиянам "молчать".Дело в том, что при общении в воздух попадает больше вирусных частиц, чем при простом дыхании. Специалист рекомендует носить медицинские маски во время разговора, либо вовсе молчать, поскольку сдержанность в общении снижает риск инфицирования.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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https://ria.ru/20201115/zona-1584670625.html

https://ria.ru/20201113/koronavirus-1584404659.html

https://ria.ru/20201114/koronavirus-1584578685.html

https://ria.ru/20200423/1570413284.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина бурляева, евгений тимаков, михаил лебедев, коронавирус covid-19, здоровье, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), германия, общество