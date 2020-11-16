https://ria.ru/20201116/kontrol-1584835595.html

Путин призвал к контролю за работой частных наркореабилитационных центров

Путин призвал к контролю за работой частных наркореабилитационных центров

Контроль за работой частных реабилитационных центров для наркозависимых необходимо усилить, в некоторых из них имеют место вопиющие нарушения прав граждан,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:23

2020-11-16T14:23

2020-11-16T14:49

наркотики

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Контроль за работой частных реабилитационных центров для наркозависимых необходимо усилить, в некоторых из них имеют место вопиющие нарушения прав граждан, ситуацию нужно незамедлительно исправлять, заявил президент РФ Владимир Путин.В понедельник он провел по видеосвязи заседание Совета безопасности РФ, где обсуждались вопросы совершенствования государственной антинаркотической политики."Необходимо усилить контроль за деятельностью частных реабилитационных организаций в регионах. В ряде случаев мы сталкиваемся там с вопиющими нарушениями конституционных прав граждан. Ситуацию здесь нужно безусловно и незамедлительно исправлять", - указал Путин.

https://ria.ru/20201116/narkotiki-1584834390.html

россия

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наркотики, россия, владимир путин, общество