https://ria.ru/20201116/knigi-1584847754.html
В библиотеку ДВФУ переданы книги авторов КНР с выставки фестиваля ЛиТР
В библиотеку ДВФУ переданы книги авторов КНР с выставки фестиваля ЛиТР
Научная библиотека ДВФУ пополнилась новыми интересными изданиями. Это несколько десятков книг современных китайских авторов как на языке оригинала, так и в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:15
2020-11-16T15:15
2020-11-16T15:15
россия-китай: главное
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Научная библиотека ДВФУ пополнилась новыми интересными изданиями. Это несколько десятков книг современных китайских авторов как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык.Мероприятие стало продолжением третьего фестиваля "Литература Тихоокеанской России", проходившего во Владивостоке с 24 по 27 сентября. В рамках ЛиТР Генконсульство КНР организовало выставку современной китайской литературы. Впоследствии книги были переданы организаторам фестиваля, которые посчитали, что они станут хорошим подарком и подспорьем для тех, кто изучает китайский язык и культуру.Научная библиотека ДВФУ была выбрана как наиболее подходящая для этого, ведь в вузе ведется подготовка и китаистов, и филологов-литературоведов, а значит, книги будут востребованы. Издания станут пособием для студентов, изучающих китайский язык.
https://ria.ru/20201113/vystavka-1584453956.html
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дальневосточный федеральный университет, владивосток