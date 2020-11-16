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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201116/knigi-1584847754.html
В библиотеку ДВФУ переданы книги авторов КНР с выставки фестиваля ЛиТР
В библиотеку ДВФУ переданы книги авторов КНР с выставки фестиваля ЛиТР
Научная библиотека ДВФУ пополнилась новыми интересными изданиями. Это несколько десятков книг современных китайских авторов как на языке оригинала, так и в... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:15
2020-11-16T15:15
россия-китай: главное
дальневосточный федеральный университет
владивосток
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Научная библиотека ДВФУ пополнилась новыми интересными изданиями. Это несколько десятков книг современных китайских авторов как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык.Мероприятие стало продолжением третьего фестиваля "Литература Тихоокеанской России", проходившего во Владивостоке с 24 по 27 сентября. В рамках ЛиТР Генконсульство КНР организовало выставку современной китайской литературы. Впоследствии книги были переданы организаторам фестиваля, которые посчитали, что они станут хорошим подарком и подспорьем для тех, кто изучает китайский язык и культуру.Научная библиотека ДВФУ была выбрана как наиболее подходящая для этого, ведь в вузе ведется подготовка и китаистов, и филологов-литературоведов, а значит, книги будут востребованы. Издания станут пособием для студентов, изучающих китайский язык.
https://ria.ru/20201113/vystavka-1584453956.html
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60
дальневосточный федеральный университет, владивосток

В библиотеку ДВФУ переданы книги авторов КНР с выставки фестиваля ЛиТР

15:15 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкБиблиотека
Библиотека - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Самарин
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МОСКВА, 16 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Научная библиотека ДВФУ пополнилась новыми интересными изданиями. Это несколько десятков книг современных китайских авторов как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык.
Мероприятие стало продолжением третьего фестиваля "Литература Тихоокеанской России", проходившего во Владивостоке с 24 по 27 сентября. В рамках ЛиТР Генконсульство КНР организовало выставку современной китайской литературы. Впоследствии книги были переданы организаторам фестиваля, которые посчитали, что они станут хорошим подарком и подспорьем для тех, кто изучает китайский язык и культуру.
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В Харбине открылась Российско-китайская выставка масляной живописи-2020
Научная библиотека ДВФУ была выбрана как наиболее подходящая для этого, ведь в вузе ведется подготовка и китаистов, и филологов-литературоведов, а значит, книги будут востребованы. Издания станут пособием для студентов, изучающих китайский язык.
 
Россия-Китай: ГлавноеДальневосточный федеральный университетВладивосток
 
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