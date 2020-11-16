https://ria.ru/20201116/klinton-1584727122.html

Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России

Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России

Хиллари Клинтон — "серая кардиналка" и неудавшийся президент США — опубликовала в авторитетном американском журнале Foreign Policy программный текст, который... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

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Хиллари Клинтон — "серая кардиналка" и неудавшийся президент США — опубликовала в авторитетном американском журнале Foreign Policy программный текст, который можно и нужно считать реальной стратегией американского "глубинного государства" в деле восстановления американской мировой гегемонии. Самое парадоксальное в тексте неудавшейся "мадам президент" (как она сама себя называла) заключается в том, что эта программа является целостным, большим и обстоятельным признанием того, что Дональд Трамп был прав. Дональд Трамп, даже если он закончит свою жизнь за решеткой (а это вполне вероятный сценарий), может записать себе в актив невероятное достижение — он сломал исторический курс США, и даже те, кто, скорее всего, придут к власти, воспользовавшись голосами американских кладбищ, уже вынуждены строить свою внешнюю и даже внутреннюю политику, ориентируясь в том числе на те реперные точки, которые вбил в американский политический дискурс эксцентричный нью-йоркский миллиардер.Несмотря на ритуальную (и довольно эмоциональную) критику в адрес 45-го президента США, госпожа Клинтон обращает внимание на проблемы, которые до этого демократы предпочитали не просто игнорировать, а отрицать:"(Президентские. — Прим. ред.) администрации обеих партий давно недооценивают последствия экономической политики для национальной безопасности (когда речь идет об экономической политике.— Прим. ред.), которая ослабляет стратегически важные отрасли и отправляет жизненно важные цепочки производства за границу. По понятным причинам внешнеполитическое сообщество (то есть Госдепартамент, президентские советники по внешней политике, эксперты мозговых центров. — Прим. ред.) сосредоточило внимание на том, как новые торговые соглашения укрепят союзы и увеличат влияние Америки в развивающихся странах. Демократам следовало с большей охотой тормозить новые торговые соглашения, когда республиканцы препятствовали усилиям по поддержке рабочих, созданию рабочих мест и инвестированию в сильно пострадавшие сообщества у себя дома", пишет Клинтон.Если бы не укол в адрес республиканцев, которые действительно довольно безответственно относились к последствиям экономической глобализации, то можно было бы подумать, что этот пассаж написал кто-то из спичрайтеров Дональда Трампа, который построил всю свою политическую карьеру на обвинениях в адрес и демократов, и республиканцев в том, что они сознательно вывезли американские рабочие места и производственные мощности в Китай, что привело к ситуации, в которой Пекин может конкурировать с Вашингтоном в битве за статус ведущей мировой державы.Глобализация по-американски умерла, ибо ее убил Трамп, и теперь даже ведущий политик Демократической партии вставляет трамповские клише в свой программный текст и указывает на Китай как на угрозу национальной безопасности США — причем не только военную, но и (прежде всего) экономическую.Стоит отметить, что в программе Хиллари Клинтон борьбе с Китаем уделено больше внимания, чем борьбе с Россией, хотя во многих случаях упоминание главных врагов США в ее тексте идет через запятую. По крайней мере, на уровне целеполагания ни о какой "концентрации всех сил на России" не может быть и речи. Вся дискуссия строится на необходимости отойти от клише холодной войны и найти правильный способ душить прежде всего Китай, а Россию — за компанию.Впрочем, указывая на определенные "трамповские" перемены в демократическом политическом дискурсе, нельзя не отметить железную последовательность в плане сохранения ориентации только на конфронтацию — судя по тексту госпожи Клинтон, сама идея мирного сосуществования с Китаем и Россией, не говоря уже о каком-то субстантивном сотрудничестве или разрядке, ей просто не приходит в голову. Даже дипломатия воспринимается экс-руководительницей Госдепа прежде всего как инструмент, обеспечивающий более удобную возможность для силового давления. Например, критикуя администрацию Трампа за неумение работать с союзниками, она приводит следующий пример правильной дипломатии:По большому счету, миру предстоит увидеть переформатирование той дани, которую США пытаются стрясти со своих вассалов, и если Трамп (как настоящий бизнесмен) предпочитал оплату в виде денежных средств (из-за чего Клинтон обвиняет его в превращении НАТО в "рэкетирский" бизнес), то более рафинированный подход демократического истеблишмента заключается в том, что вассалы будут платить и деньгами, и, так сказать, натурой — в виде действий, которые могут помочь США получить какие-то военные преимущества над Китаем или Россией.Впрочем, есть и хорошие новости: по крайней мере, на декларативном уровне "серая кардиналка" администрации Байдена выступает за то, чтобы по возможности избегать "случайной" ядерной войны с Китаем или Россией, что на фоне наличия в администрации Байдена некоторого количества совсем отмороженных "ястребов" не может не радовать. Говоря о необходимости создания новых конвенциональных систем вооружения, Клинтон подчеркивает, что эти "возможности должны сопровождаться механизмами, позволяющими проводить консультации с Китаем и Россией, чтобы снизить вероятность того, что дальняя обычная атака будет ошибочно принята за ядерный удар, что может привести к катастрофической эскалации." Конечно, это хорошо, что Вашингтон, вероятно, приложит усилия для работы такого механизма, но фиксация американского истеблишмента (говорящего с нами голосом экс-госсекретаря) на продвижении своих геополитических интересов с помощью ракетно-бомбовых (пусть и неядерных) ударов не может вызывать положительных эмоций.Полноценное возвращение американского "глубинного государства" к рычагам управления американской политической, военной и дипломатической машиной не станет общемировым апокалипсисом, но и мира на планете точно не будет: США будут пытаться вернуть какие-то производственные мощности на свою территорию, а геополитических оппонентов будут стараться активно давить военными и дипломатическими методами. И если в способностях администрации Байдена вернуть экономику США к ориентации на промышленное производство есть серьезные сомнения, то в том, что американская военная машина с удовольствием вернется к продолжению кровавых авантюр по всему миру, сомнений быть не может никаких.

https://ria.ru/20201115/tramp-1584719513.html

https://ria.ru/20201108/biden-1583579072.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201115/ssha-1584688545.html

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Иван Данилов https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg

дональд трамп, хиллари клинтон, нато, китай, вашингтон (город), сша, авторы, мнение - авторы, в мире