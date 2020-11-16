https://ria.ru/20201116/klinika-1584842871.html

СК возбудил дело после смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве

СК возбудил дело после смерти пяти пациентов в частной клинике в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти пациентов в частной клинике на западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T14:51

2020-11-16T14:51

2020-11-16T17:05

юлия иванова

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пяти пациентов в частной клинике на западе Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.По данным Росздравнадзора, в "Научно-практическом центре хирургии и гинекологии" на Мичуринском проспекте практиковали "психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств". Плату за лечение просили переводить не на счет клиники, а на карту одного из сотрудников. Счета за услуги медучреждения составляли до 800 тысяч рублей. В начале ноября арбитраж аннулировал лицензию центра.Как выяснило следствие, клиника оказывала "медицинские услуги, не отвечающие требованиям безопасности", что повлекло смерть пяти пациентов. Еще одна женщина выжила, но получила вред здоровью средней степени.Иванова заметила, что у центра не было лицензии на некоторые из оказываемых услуг.В ближайшее время по уголовному делу допросят руководителей и сотрудников медицинского центра. Им может грозить до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20201112/kuzbass-1584354045.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юлия иванова, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия