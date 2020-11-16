https://ria.ru/20201116/kleveta-1584524666.html

Ответить за слова. Что грозит за клевету в интернете

Ответить за слова. Что грозит за клевету в интернете

Оскорбления, необоснованные обвинения или ложные сведения — один пост или комментарий в социальных сетях может доставить много проблем как автору, так и его... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

2020-11-16T08:00

одноклассники

следственный комитет россии (ск рф)

баста (василий вакуленко)

тулун

технологии

происшествия

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Виктор Званцев. Оскорбления, необоснованные обвинения или ложные сведения — один пост или комментарий в социальных сетях может доставить много проблем как автору, так и его адресату. Первый рискует нарваться на штраф или, если дело зайдет слишком далеко, попасть под уголовную статью. Второй — испортить репутацию и лишиться друзей. РИА Новости разбиралось в хитросплетениях российского законодательства в области защиты чести и достоинства. Недовольный клиентЛетом 2017-го калининградский бизнесмен Андрей открыл по франшизе салон красоты. "Некоторым девушкам-моделям первую процедуру я предложил бесплатно, — рассказывает он РИА Новости. — Одной клиентке осветлили неудачный татуаж бровей. Она осталась довольна и даже хотела записаться на повторную процедуру — уже за деньги". Однако вместо этого, по словам Андрея, спустя месяц девушка обратилась к другому специалисту, который ей сделал аналогичную процедуру на коже, еще не успевшей полностью восстановиться. После этого появились рубцы. "Клиентка разместила в местной группе в ВК несколько негативных постов о моем салоне, — продолжает коммерсант. — Заявила, что мы причинили вред ее здоровью, оскорбила мастера и даже высказалась в адрес моих детей, хотя они-то здесь точно ни при чем. Текст перепостили другие пользователи, и началась настоящая травля в комментариях". Андрей не стал ждать оттока клиентов — обратился в суд с иском о защите чести и достоинства, потребовав удалить порочащие публикации и выплатить денежную компенсацию. По словам бизнесмена, реальной причинно-следственной связи между медицинской процедурой и проблемами со здоровьем так и не установили. Следовательно, информация, размещенная в интернете, не соответствовала действительности. "Но закон встал на сторону модели, — говорит предприниматель. — Судья почему-то решил, что ее высказывания — не оскорбление или клевета, а обычное выражение личной точки зрения. Так называемый плюрализм мнений — согласно европейской конвенции по правам человека". Разные трактовкиВ административном и гражданском кодексах есть две статьи, связанные с деловой репутацией: "Оскорбление" и "Защита чести, достоинства и деловой репутации". "Например, кто-то написал, что директор такого-то предприятия — сволочь, — объясняет адвокат Антон Самоха. — Это оскорбление, поскольку автор не приводит конкретных фактов, а лишь дает негативную оценку. Если же человек сообщает, что директор в таком-то году украл столько-то миллионов при строительстве, скажем, стадиона, то это уже тянет на статью о защите чести и достоинства".Многое зависит от специалистов, проводящих лингвистическую экспертизу, а также от контекста самого высказывания и лица, которому оно адресовано."У моего коллеги был случай, — вспоминает Самоха. — В комментариях к какой-то интернет-публикации сотрудника ГИБДД назвали "чмо". Тот обратился в суд, посчитав это оскорблением. Но эксперт не нашел в этом слове ничего плохого, и комментатора не наказали". Этим же словом известный рэпер Василий Вакуленко (творческий псевдоним — Баста) в 2016-м охарактеризовал ныне покойного коллегу по ремеслу Кирилла Толмацкого — Децла. Возбудили дело о защите чести и достоинства. Децл выиграл.Такой иск может подать только физическое лицо, а о защите деловой репутации — лишь юридическое или ИП. Наказание по обеим статьям — денежный штраф: для физических лиц — до 50 тысяч рублей, юридических — до 500 тысяч."Подмоченная" репутацияС развитием соцсетей и мессенджеров расширилась и судебная практика по статье 128.1 УК России "Клевета"."Тут уголовных дел, конечно, гораздо меньше, чем административных, — объясняет адвокат. — Необходимо доказать, что человек, распространявший ложные и порочащие сведения, заранее знал: все это не соответствуют действительности. На практике это крайне сложно — нужно признание обвиняемого, а он наверняка заявит, что просто ошибся или сошлется на какой-нибудь источник информации — тот же интернет".В конце 2018-го Елена, жительница города Тулун Иркутской области, поссорившись с соседом по лестничной площадке Максимом, обозвала его в местном паблике в "Одноклассниках" педофилом. Последовало бурное обсуждение. В 40-тысячном городе, где многие друг друга знают, Максиму и его семье это доставило много проблем. Он пожаловался в полицию. На допросе Елена заявила, что не знает точного значения слова "педофил". Но уголовное дело все же возбудили. В итоге спустя полгода Тулунский городской суд признал Елену виновной в распространении заведомо ложных сведений, связанных с обвинением в сексуальном преступлении, и обязал выплатить 80 тысяч рублей в пользу государства.За правду не накажут"Три года назад я опубликовал в соцсетях статью о распиле бюджетных денег при реконструкции спортивных площадок, — рассказывает краснодарский общественник Алексей Гайворонский. — Один из депутатов сделал скриншоты и подал иск о клевете. Суд признал меня виновным и назначил штраф 50 тысяч рублей государству, а также один рубль в пользу чиновника. Но этим летом решение отменили, а все изложенные мной материалы направили для проверки в СК. Лично я считаю, что уголовное дело стало своеобразной местью за сорванную коррупционную схему". Как правило, оправдательные приговоры или прекращение уголовного преследования еще до суда возможны в том случае, если следствие придет к выводу, что негативная информация соответствует действительности. "Можно считать показательной историю одного калининградского чиновника, — говорит юрист. — Он нанял бригаду рабочих для ремонта дома, но не выплатил им заранее оговоренную сумму. Те обратились за помощью к журналистам, и в СМИ появилось несколько публикаций на эту тему. Чиновник подал жалобу в полицию. Из-за его высокого статуса дело о клевете возбудили очень быстро, но преследование в итоге прекратили". По словам адвоката, следователи выяснили, что рабочие полностью выполнили работу, но деньги получили лишь частично. То есть публикации подтвердились. Лишение свободы за клевету российским законодательством не предусмотрено. Максимум, к чему может приговорить суд, — денежный штраф либо обязательные работы.

https://ria.ru/20200218/1564900712.html

https://ria.ru/20191024/1560107797.html

https://ria.ru/20191118/1560986514.html

https://ria.ru/20200105/1562931064.html

тулун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

одноклассники, следственный комитет россии (ск рф), баста (василий вакуленко), тулун, технологии, происшествия