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В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды
В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды
Житель Хакасии, находясь в алкогольном опьянении, разозлился на сына за громкую игру в нарды, устроил скандал с дракой и зарезал его, сообщает ГСУСК РФ по... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T10:18
2020-11-16T10:18
следственный комитет россии (ск рф)
республика хакасия
аскизский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Житель Хакасии, находясь в алкогольном опьянении, разозлился на сына за громкую игру в нарды, устроил скандал с дракой и зарезал его, сообщает ГСУСК РФ по региону.По данным СК, инцидент произошел в селе Бельтирское Аскизского района. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, обвиняемый жил в доме своего сына."В вечернее время потерпевший играл в нарды со своей супругой. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать сыну недовольство шумом от игры, из-за чего возникла ссора. Впоследствии конфликт перерос в драку, в ходе которой отец причинил сыну ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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республика хакасия
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следственный комитет россии (ск рф), республика хакасия, аскизский район, происшествия

В Хакасии мужчина убил сына из-за шумной игры в нарды

10:18 16.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 16 ноя - РИА Новости. Житель Хакасии, находясь в алкогольном опьянении, разозлился на сына за громкую игру в нарды, устроил скандал с дракой и зарезал его, сообщает ГСУСК РФ по региону.
По данным СК, инцидент произошел в селе Бельтирское Аскизского района. По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, обвиняемый жил в доме своего сына.
"В вечернее время потерпевший играл в нарды со своей супругой. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал высказывать сыну недовольство шумом от игры, из-за чего возникла ссора. Впоследствии конфликт перерос в драку, в ходе которой отец причинил сыну ножевое ранение в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Следственный комитет России (СК РФ)Республика ХакасияАскизский районПроисшествия
 
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