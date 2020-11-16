Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201116/karantin-1584854818.html
Зеленский поддержал "карантин выходного дня" на Украине
Зеленский поддержал "карантин выходного дня" на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране "карантина выходного дня", но необходимо усовершенствовать... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T15:47
2020-11-16T15:47
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
андрей садовой
коронавирусы
здоровье - общество
владимир зеленский
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582890496_0:0:1043:587_1400x0_80_0_0_95ce2507d9b3db64bbafd6990c941a7b.jpg
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране "карантина выходного дня", но необходимо усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении "карантина выходного дня". Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. В понедельник в ряде городов на Украине прошли протесты предпринимателей против "карантина выходного дня"."Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - цитирует Зеленского пресс-служба его офиса в понедельник.По данным пресс-службы, "карантин выходного дня" уменьшил контакты и передвижение граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.Вместе с тем пресс-служба офиса Зеленского со ссылкой на премьера сообщила, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки людей и бизнеса, которые потеряли часть доходов из-за "карантина выходного дня". В частности, власти признают "карантин выходного дня" форс-мажором, что поможет предпринимателям разрешить вопросы с арендой и других обязательств. Также в стране действуют кредитные каникулы по некоторым кредитным программам.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 545689 человек, выздоровели 244197 заболевших, летальных случаев – 9697.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582890496_64:0:991:695_1400x0_80_0_0_2cb7fd9a9c60c41bb08f8e02c9aa3e02.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, коронавирус covid-19, андрей садовой, коронавирусы, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский поддержал "карантин выходного дня" на Украине

15:47 16.11.2020
 
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране "карантина выходного дня", но необходимо усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.
На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении "карантина выходного дня". Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. В понедельник в ряде городов на Украине прошли протесты предпринимателей против "карантина выходного дня".
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
Вчера, 20:26Распространение нового коронавируса
Глава минздрава Украины нашел "позитив" в заражении коронавирусом
"Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - цитирует Зеленского пресс-служба его офиса в понедельник.
По данным пресс-службы, "карантин выходного дня" уменьшил контакты и передвижение граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.
Вместе с тем пресс-служба офиса Зеленского со ссылкой на премьера сообщила, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки людей и бизнеса, которые потеряли часть доходов из-за "карантина выходного дня". В частности, власти признают "карантин выходного дня" форс-мажором, что поможет предпринимателям разрешить вопросы с арендой и других обязательств. Также в стране действуют кредитные каникулы по некоторым кредитным программам.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 545689 человек, выздоровели 244197 заболевших, летальных случаев – 9697.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Андрей СадовойКоронавирусыЗдоровье - ОбществоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, как гречку
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния