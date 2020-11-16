https://ria.ru/20201116/karantin-1584854818.html

Зеленский поддержал "карантин выходного дня" на Украине

Зеленский поддержал "карантин выходного дня" на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране "карантина выходного дня", но необходимо усовершенствовать... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T15:47

2020-11-16T15:47

2020-11-16T15:47

распространение нового коронавируса

денис шмыгаль

коронавирус covid-19

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коронавирусы

здоровье - общество

владимир зеленский

украина

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КИЕВ, 16 ноя - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кабмин принял правильное решение о вводе в стране "карантина выходного дня", но необходимо усовершенствовать программы экономической помощи гражданам и бизнесу.На Украине ввели "карантин выходного дня" с 14 по 30 ноября. На выходных разрешается работать продуктовым магазинам, заправкам, аптекам, СТО, почте и банкам. Мэр украинского Львова Андрей Садовой заявил, что горсовет готовит иск в суд на решение кабмина о введении "карантина выходного дня". Власти ряда городов отказались выполнять условия карантина. Премьер Денис Шмыгаль напомнил местным властям, что они не имеют полномочий самовольно принимать решение о несоблюдении карантина. В понедельник в ряде городов на Украине прошли протесты предпринимателей против "карантина выходного дня"."Считаю, что Украина сделала правильный шаг. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в выходные фиксируют наибольшее количество новых случаев заражения. Уменьшение контактов между людьми - это спасение жизней. В то же время надо восстановить и усовершенствовать все программы экономической помощи предпринимателям, работникам, потерявшим работу, одиноким людям", - цитирует Зеленского пресс-служба его офиса в понедельник.По данным пресс-службы, "карантин выходного дня" уменьшил контакты и передвижение граждан в субботу на 18,5%, а в воскресенье – на 27%.Вместе с тем пресс-служба офиса Зеленского со ссылкой на премьера сообщила, что правительство подготовило дополнительные меры для поддержки людей и бизнеса, которые потеряли часть доходов из-за "карантина выходного дня". В частности, власти признают "карантин выходного дня" форс-мажором, что поможет предпринимателям разрешить вопросы с арендой и других обязательств. Также в стране действуют кредитные каникулы по некоторым кредитным программам.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 545689 человек, выздоровели 244197 заболевших, летальных случаев – 9697.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/koronavirus-1584740742.html

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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, андрей садовой, коронавирусы, здоровье - общество, владимир зеленский, украина, в мире