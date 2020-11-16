Пашинян рассказал о работе по охране культурного наследия в Карабахе
ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе ведутся интенсивные работы по охране культурного наследия.
"Ведется интенсивная работа по охране культурного наследия в Арцахе (самоназвание Карабаха - ред.), думаю, она даст результаты. Есть памятники, которые находятся на территории, контролируемой Армией обороны (Карабаха – ред.) и здесь нет никакой угрозы. Основная проблема связана с храмом Казанчецоц, мы активно работаем с международным сообществом для обеспечения защиты культурного наследия, и это тоже будет предметом переговоров", - сказал премьер на встрече с депутатами.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.