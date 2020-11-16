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Армия обороны Карабаха продолжит существовать, заявил Пашинян

Армия обороны Карабаха продолжит существовать, заявил Пашинян

Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжит существовать, заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:40

2020-11-16T11:40

2020-11-16T11:40

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 16 ноя – РИА Новости. Армия обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжит существовать, заявил в понедельник премьер-министр Армении Никол Пашинян."У Армии обороны (Карабаха – ред.) будет тот же статус, что и сейчас. Когда я говорю о 20-35 тысячах (спасенных от окружения – ред.) военнослужащих, огромная часть входит в состав Армии обороны. Это означает, что Армия обороны есть и продолжит существовать. Она должна развиваться, укрепляться и быть гарантом суверенитета Арцаха (самоназвание Карабаха - ред.)", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции, прошедшей в онлайн-режиме.Ранее армянский премьер заявил, что если бы военные действия в Карабахе не были остановлены, под угрозой окружения оказались бы 30 тысяч армянских военных.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. По его словам, если бы документ не был подписан, Армении было бы намного хуже. Алиев назвал подписание заявления капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Азербайджану, военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-16T11:40 true PT4M23S

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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире