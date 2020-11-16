https://ria.ru/20201116/karabakh-1584775591.html

МЧС Азербайджана создаст в Карабахе местные структуры

МЧС Азербайджана создаст в Карабахе местные структуры

Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организовывает местные структуры на территориях в Карабахе, которые перешли под контроль республики. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T09:42

2020-11-16T09:42

2020-11-16T09:42

ситуация в нагорном карабахе

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 16 ноя – РИА Новости. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана организовывает местные структуры на территориях в Карабахе, которые перешли под контроль республики."Подразделения Государственной противопожарной службы МЧС по городу Шуша, Джабраильскому, Зангиланскому и Губадлинскому районам начали свою деятельность в городах Шуша, Джабраил, Зангилан и Губадлы соответственно. Все части оснащены соответствующей техникой и оборудованием для несения службы на высоком уровне. Ранее в Физули и поселке Гадрут Ходжавендского района начали функционировать местные структуры Государственной противопожарной службы", - сообщает пресс-служба ведомства.Бои в Карабахе начались 27 сентября, Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщали об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов, включая ее столицу Степанакерт. В Азербайджане сообщали о ракетных обстрелах мирных населенных пунктов, в том числе второго по величине города страны Гянджа.Армения объявила военное положение и – впервые – всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Азербайджану оказывает Турция. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест – военное положение. Азербайджанские военные за полтора месяца взяли под контроль значительную территорию: по данным от обеих сторон конфликта, это, в частности, важные населенные пункты Шуши (арм.)/Шуша (азерб.), Зангелан/Зангилан, Кубатлы/Губадлы, Гадрут, Физули, Джабраил.

https://ria.ru/20201113/mchs-1584531085.html

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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Нагорный Карабах: покалеченные судьбы Военный конфликт в Нагорном Карабахе уже унес сотни жизней с азербайджанской и армянской стороны. «Мой отец, мать, жена, сын и племянница. Все были здесь. Все погибли», – рассказал Надир Гурбанов. Ракетным ударам подверглись города непризнанной республики НКР и населенные пункты в Азербайджане, включая город Гянджа – второй по величине в стране. Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий. Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. 2020-11-16T09:42 true PT4M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире