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Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel в детском игровом центре
Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel в детском игровом центре
Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T23:20
2020-11-17T09:13
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их национальными героями.Как рассказал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник он посетил с инспекцией новый жилой высотный комплекс в Курчалое, проверил его готовность к сдаче и "внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок". Стены в одном из зданий оформили рисунками с популярными героями вселенной Marvel — Капитаном Америкой, Тором, Железным человеком."Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. &lt;...&gt; Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", — сказал Кадыров сопровождавшим его чиновникам.Он отметил, что в новый высотный комплекс входят два девятиэтажных, четыре восьмиэтажных и три семиэтажных дома, в которых 264 квартиры, а также торговые и офисные помещения. По словам Кадырова, он намерен превратить Курчалой "в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только республики, но и России".Бывший райцентр Курчалой с населением свыше 26 тысяч человек был преобразован в город в 2019 году решением парламента Чечни.
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чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel в детском игровом центре

23:20 16.11.2020 (обновлено: 09:13 17.11.2020)
 
© @Рамзан Кадыров/ВКонтактеГлава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения детского игрового центра в городе Курчалой
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время посещения детского игрового центра в городе Курчалой - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© @Рамзан Кадыров/ВКонтакте
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ГРОЗНЫЙ, 16 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать со стен детского игрового центра в городе Курчалой изображения персонажей американских фильмов и комиксов Marvel и заменить их национальными героями.
Как рассказал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник он посетил с инспекцией новый жилой высотный комплекс в Курчалое, проверил его готовность к сдаче и "внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок". Стены в одном из зданий оформили рисунками с популярными героями вселенной Marvel — Капитаном Америкой, Тором, Железным человеком.
"Нужно убрать изображения этих выдуманных персонажей, это фантазии. <...> Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", — сказал Кадыров сопровождавшим его чиновникам.
Он отметил, что в новый высотный комплекс входят два девятиэтажных, четыре восьмиэтажных и три семиэтажных дома, в которых 264 квартиры, а также торговые и офисные помещения. По словам Кадырова, он намерен превратить Курчалой "в один из самых благоустроенных, красивых и комфортных для проживания городов не только республики, но и России".
Бывший райцентр Курчалой с населением свыше 26 тысяч человек был преобразован в город в 2019 году решением парламента Чечни.
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Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
 
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