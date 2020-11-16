Медик объяснил, что общего у коронавируса и испанки
04:14 16.11.2020 (обновлено: 10:04 16.11.2020)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. По пандемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя ситуация с коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Медик обратил внимание на важность формирования коллективного иммунитета у людей.
"У пандемии испанки столетней давности было три волны: весенняя, потом осенне-зимняя, и после лета опять была осенне-зимне-весенняя. Самая тяжелая была вторая волна, которая осень — зима. Сейчас ничего не изменилось: коллективный иммунитет в начале инфекции был по нулям, поэтому волна пошла, как и должна была идти", — сказал собеседник радио.
При этом эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил врач.
По его словам, вирус не может существовать в организме вечно — либо организм погибает вместе с ним, либо вирус погибает, а организм выздоравливает.
"На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели", — продолжил Болибок.
По мнению врача-аллерголога, коронавирус удалось остановить в Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме именно потому, что страны действовали по этой схеме.
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