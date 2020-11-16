https://ria.ru/20201116/ispanka-1584755121.html

Медик объяснил, что общего у коронавируса и испанки

Медик объяснил, что общего у коронавируса и испанки

По пандемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя ситуация с коронавирусом, рассказал в интервью... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T04:14

2020-11-16T04:14

2020-11-16T10:04

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

тайвань

южная корея

вьетнам

китай

медицина

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. По пандемии испанского гриппа, которая была сто лет назад, можно предположить, как будет развиваться нынешняя ситуация с коронавирусом, рассказал в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.Медик обратил внимание на важность формирования коллективного иммунитета у людей.При этом эпидемия может закончиться за две недели, если принять жесткие ограничительные меры, отметил врач.По его словам, вирус не может существовать в организме вечно — либо организм погибает вместе с ним, либо вирус погибает, а организм выздоравливает. "На этом цепочка передачи вируса дальше прекращается. Если одновременно запереть всех людей в своих квартирах, чтобы никто никуда не ходил, эпидемия кончится за две недели", — продолжил Болибок.По мнению врача-аллерголога, коронавирус удалось остановить в Китае, на Тайване, в Южной Корее и даже во Вьетнаме именно потому, что страны действовали по этой схеме. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201115/podavlyaet-1584752172.html

https://ria.ru/20201115/zona-1584670625.html

россия

тайвань

южная корея

вьетнам

китай

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, тайвань, южная корея, вьетнам, китай, медицина, общество