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https://ria.ru/20201116/ispaniya-1584832245.html
Экс-глава Испании Хуан Карлос заявил, что у него нет денег на Джерси
Экс-глава Испании Хуан Карлос заявил, что у него нет денег на Джерси
Бывший глава Испании король Хуан Карлос отрицает, что ему принадлежат какие-либо фонды на острове Джерси, о чем ранее сообщили испанские СМИ. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T14:01
2020-11-16T14:01
ла-манш
credit suisse
хуан карлос i
испания
в мире
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МАДРИД, 16 ноя – РИА Новости. Бывший глава Испании король Хуан Карлос отрицает, что ему принадлежат какие-либо фонды на острове Джерси, о чем ранее сообщили испанские СМИ.В начале ноября генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо и глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон сообщили о новом расследовании в отношении бывшего главы государства, который в настоящее время находится в ОАЭ. Расследование, по их словам, было начато на основании доклада Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac) и будет передано из прокуратуры по борьбе с коррупцией в прокуратуру Верховного суда, которая уже ведет два других расследования в отношении Хуана Карлоса. Однако официально о каких конкретно финансовых нарушениях идет речь на этот раз не сообщалось. По информации País, которая ссылалась на свои источники в прокуратуре, расследование связано с отмыванием денежных средств на острове Джерси, где были обнаружены "подозрительные компании… предположительно, связанные с почетным королем и с миллионными фондами, которые не были задекларированы перед испанскими налоговыми органами".В понедельник газета Mundo со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства сообщила, что сам Хуан Карлос отрицает, что является "собственником какого-либо финансового механизма на островах в Ла-Манше и ни под каким предлогом не отдавал распоряжения банкового движения средств за пределами Испании".Кроме того, утверждает газета, налоговое агентство не начало проверку монарха и не запрашивало у него какую-либо документацию.Хуан Карлос, утверждает издание, "в нескольких разговорах со своим самым близким окружением сказал об удивлении" расследованием, которое ведет прокуратура по борьбе с коррупцией, и заверил, что "не отвечает ни за какой траст на Джерси и никогда не отвечал ни прямо, ни косвенно", а также не давал инструкций для переводов средств в Испанию. Окружение связывает ведущееся прокуратурой по борьбе с коррупцией расследование с его намерением вернуться в Испанию из ОАЭ, утверждает газета. Те же источники заверяют, что король рассматривает в том числе "промежуточный вариант – вернуться в Испанию на короткий период", прежде чем уехать окончательно. Однако признают, что в условиях новых открытых дел его возвращение в ближайшее время осложняется.Помимо этого эпизода прокуратура ведет еще два расследования. Первое было начато еще несколько месяцев назад и касается возможного получения в 2008 году денег от саудовского королевского дома за заключение контрактов с испанскими фирмами на строительство железной дороги между Меккой и Мединой, часть из которых Хуан Карлос перевел на счет своей любовницы Коринны Ларсен. Второе расследование касается возможного использования кредитных карт Хуаном Карлосом и другими членами королевской семьи, деньги на эти карты предположительно поступали от мексиканского предпринимателя Аллена Сангинеса-Краусе в 2016-2018 годах. Прокуратура подозревает, что бывший глава государства утаил от налоговых органов информацию о 275 тысячах евро.Между тем, газета Confidencial утверждает, что в 2008 году на счет фонда Zagatka, управление которым осуществлял двоюродный брат Хуана Карлоса, Альваро Орлеанский, в 2008 поступило 6,5 миллиона евро – причем один из переводов был на 5,5 миллиона евро. Было сделано пять переводов, происхождение которых не известно. Деньги оказались на одном из восьми счетов фонда в банке Credit Suisse. Предполагается, что из этих денег финансировались перелеты и другие личные расходы Хуана Карлоса.Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но титул короля сохранил. В марте этого года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. В августе Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ.
https://ria.ru/20201106/rassledovanie-1583388791.html
https://ria.ru/20200805/1575399426.html
https://ria.ru/20200625/1573439675.html
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ла-манш, credit suisse , хуан карлос i, испания, в мире

Экс-глава Испании Хуан Карлос заявил, что у него нет денег на Джерси

14:01 16.11.2020
 
© Depositphotos / Ramonespelt1Собор Сантьяго-де-Компостела в Галисии, Испания
Собор Сантьяго-де-Компостела в Галисии, Испания - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© Depositphotos / Ramonespelt1
Читать ria.ru в
МАДРИД, 16 ноя – РИА Новости. Бывший глава Испании король Хуан Карлос отрицает, что ему принадлежат какие-либо фонды на острове Джерси, о чем ранее сообщили испанские СМИ.
В начале ноября генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо и глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон сообщили о новом расследовании в отношении бывшего главы государства, который в настоящее время находится в ОАЭ. Расследование, по их словам, было начато на основании доклада Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac) и будет передано из прокуратуры по борьбе с коррупцией в прокуратуру Верховного суда, которая уже ведет два других расследования в отношении Хуана Карлоса. Однако официально о каких конкретно финансовых нарушениях идет речь на этот раз не сообщалось. По информации País, которая ссылалась на свои источники в прокуратуре, расследование связано с отмыванием денежных средств на острове Джерси, где были обнаружены "подозрительные компании… предположительно, связанные с почетным королем и с миллионными фондами, которые не были задекларированы перед испанскими налоговыми органами".
Король Испании Хуан Карлос I и его сын принц Фелипе - РИА Новости, 1920, 06.11.2020
6 ноября, 15:44
В Испании открыли новое расследование против короля Хуана Карлоса
В понедельник газета Mundo со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства сообщила, что сам Хуан Карлос отрицает, что является "собственником какого-либо финансового механизма на островах в Ла-Манше и ни под каким предлогом не отдавал распоряжения банкового движения средств за пределами Испании".
Кроме того, утверждает газета, налоговое агентство не начало проверку монарха и не запрашивало у него какую-либо документацию.
Хуан Карлос, утверждает издание, "в нескольких разговорах со своим самым близким окружением сказал об удивлении" расследованием, которое ведет прокуратура по борьбе с коррупцией, и заверил, что "не отвечает ни за какой траст на Джерси и никогда не отвечал ни прямо, ни косвенно", а также не давал инструкций для переводов средств в Испанию. Окружение связывает ведущееся прокуратурой по борьбе с коррупцией расследование с его намерением вернуться в Испанию из ОАЭ, утверждает газета. Те же источники заверяют, что король рассматривает в том числе "промежуточный вариант – вернуться в Испанию на короткий период", прежде чем уехать окончательно. Однако признают, что в условиях новых открытых дел его возвращение в ближайшее время осложняется.
Король Испании Хуан Карлос I - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 13:51
Вице-премьер Испании заступилась за Хуана Карлоса
Помимо этого эпизода прокуратура ведет еще два расследования. Первое было начато еще несколько месяцев назад и касается возможного получения в 2008 году денег от саудовского королевского дома за заключение контрактов с испанскими фирмами на строительство железной дороги между Меккой и Мединой, часть из которых Хуан Карлос перевел на счет своей любовницы Коринны Ларсен. Второе расследование касается возможного использования кредитных карт Хуаном Карлосом и другими членами королевской семьи, деньги на эти карты предположительно поступали от мексиканского предпринимателя Аллена Сангинеса-Краусе в 2016-2018 годах. Прокуратура подозревает, что бывший глава государства утаил от налоговых органов информацию о 275 тысячах евро.
Между тем, газета Confidencial утверждает, что в 2008 году на счет фонда Zagatka, управление которым осуществлял двоюродный брат Хуана Карлоса, Альваро Орлеанский, в 2008 поступило 6,5 миллиона евро – причем один из переводов был на 5,5 миллиона евро. Было сделано пять переводов, происхождение которых не известно. Деньги оказались на одном из восьми счетов фонда в банке Credit Suisse. Предполагается, что из этих денег финансировались перелеты и другие личные расходы Хуана Карлоса.
Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но титул короля сохранил. В марте этого года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. В августе Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ.
Хуан Карлос I - РИА Новости, 1920, 25.06.2020
25 июня, 04:49
Бывших королей не бывает: почему в Испании защищают Хуана Карлоса
 
Ла-МаншCredit SuisseХуан Карлос IИспанияВ мире
 
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