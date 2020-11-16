Экс-глава Испании Хуан Карлос заявил, что у него нет денег на Джерси
В начале ноября генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо и глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Алехандро Лусон сообщили о новом расследовании в отношении бывшего главы государства, который в настоящее время находится в ОАЭ. Расследование, по их словам, было начато на основании доклада Исполнительной службы комиссии по предотвращению отмывания денежных средств и финансовым нарушениям (Sepblac) и будет передано из прокуратуры по борьбе с коррупцией в прокуратуру Верховного суда, которая уже ведет два других расследования в отношении Хуана Карлоса. Однако официально о каких конкретно финансовых нарушениях идет речь на этот раз не сообщалось. По информации País, которая ссылалась на свои источники в прокуратуре, расследование связано с отмыванием денежных средств на острове Джерси, где были обнаружены "подозрительные компании… предположительно, связанные с почетным королем и с миллионными фондами, которые не были задекларированы перед испанскими налоговыми органами".
В понедельник газета Mundo со ссылкой на источники в окружении бывшего главы государства сообщила, что сам Хуан Карлос отрицает, что является "собственником какого-либо финансового механизма на островах в Ла-Манше и ни под каким предлогом не отдавал распоряжения банкового движения средств за пределами Испании".
Кроме того, утверждает газета, налоговое агентство не начало проверку монарха и не запрашивало у него какую-либо документацию.
Хуан Карлос, утверждает издание, "в нескольких разговорах со своим самым близким окружением сказал об удивлении" расследованием, которое ведет прокуратура по борьбе с коррупцией, и заверил, что "не отвечает ни за какой траст на Джерси и никогда не отвечал ни прямо, ни косвенно", а также не давал инструкций для переводов средств в Испанию. Окружение связывает ведущееся прокуратурой по борьбе с коррупцией расследование с его намерением вернуться в Испанию из ОАЭ, утверждает газета. Те же источники заверяют, что король рассматривает в том числе "промежуточный вариант – вернуться в Испанию на короткий период", прежде чем уехать окончательно. Однако признают, что в условиях новых открытых дел его возвращение в ближайшее время осложняется.
5 августа, 13:51Вице-премьер Испании заступилась за Хуана Карлоса
Помимо этого эпизода прокуратура ведет еще два расследования. Первое было начато еще несколько месяцев назад и касается возможного получения в 2008 году денег от саудовского королевского дома за заключение контрактов с испанскими фирмами на строительство железной дороги между Меккой и Мединой, часть из которых Хуан Карлос перевел на счет своей любовницы Коринны Ларсен. Второе расследование касается возможного использования кредитных карт Хуаном Карлосом и другими членами королевской семьи, деньги на эти карты предположительно поступали от мексиканского предпринимателя Аллена Сангинеса-Краусе в 2016-2018 годах. Прокуратура подозревает, что бывший глава государства утаил от налоговых органов информацию о 275 тысячах евро.
Между тем, газета Confidencial утверждает, что в 2008 году на счет фонда Zagatka, управление которым осуществлял двоюродный брат Хуана Карлоса, Альваро Орлеанский, в 2008 поступило 6,5 миллиона евро – причем один из переводов был на 5,5 миллиона евро. Было сделано пять переводов, происхождение которых не известно. Деньги оказались на одном из восьми счетов фонда в банке Credit Suisse. Предполагается, что из этих денег финансировались перелеты и другие личные расходы Хуана Карлоса.
Хуан Карлос отрекся от престола в пользу своего сына Фелипе в 2014 году, но титул короля сохранил. В марте этого года из-за разразившегося коррупционного скандала Фелипе VI принял решение лишить отца средств из бюджета королевского дома, а также отказался от наследства. В августе Хуан Карлос уехал из Испании в ОАЭ.