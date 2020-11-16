Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201116/iski-1584759522.html
Трамп пригрозил "крупными исками" о нарушениях на выборах в США
Трамп пригрозил "крупными исками" о нарушениях на выборах в США
Президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "курпных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших президентских выборов. РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T01:39
2020-11-16T01:58
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584706759_0:0:2944:1656_1400x0_80_0_0_43629aac431c13b0e73c2e0934967f4b.jpg
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "курпных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших президентских выборов.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584706759_69:0:2800:2048_1400x0_80_0_0_245600a0071691475e6c614492c1ec28.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джо байден, дональд трамп, сша, в мире

Трамп пригрозил "крупными исками" о нарушениях на выборах в США

01:39 16.11.2020 (обновлено: 01:58 16.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп в Белом доме
Президент США Дональд Трамп в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "курпных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших президентских выборов.

"Многие из судебных исков, подающихся по всей стране, поступили не от нас, а от тех, кто видел ужасные нарушения. Крупные иски от нас, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут в суде!" — написал американский лидер в Twitter.

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.
Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00
Грозят ли России "адские санкции" при Байдене
 
Выборы президента США — 2020Джо БайденДональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:58В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia
18:54Губернатор Петербурга призвал не скупать антибиотики, "как гречку"
18:42Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
18:40Митингующие в Ереване оппозиционеры направились к генпрокуратуре и МИД
18:36Стало известно о новой "побочке" вакцины Pfizer от коронавируса
18:33Эксперт оценил возможность укрепления договоренностей по Карабаху
18:27Коронавирус ежедневно выявляют у почти 70 московских учителей
18:22Toyota отозвала из России почти 70 тысяч автомобилей
18:17Суд в Минске не удовлетворил жалобу на продление ареста Знака
18:13В Москве школьницу избили при прохождении квеста
18:06На митинге в Ереване представили план действий оппозиции
18:06Путин обсудил с Нетаньяху сотрудничество по вакцине от COVID-19
18:04В Рособрнадзоре поддержали лицензирование онлайн-образования
18:01На Тенерифе ужесточили правила посещения баров и пляжей
17:57Президент Австрии назвал победу Санду на выборах в Молдавии впечатляющей
17:55Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым
17:53Суд арестовал подозреваемого в убийстве школьницы в Асбесте
17:51Трамп и Байден оценили данные о второй американской вакцине от COVID-19
17:51В Мордовии ребенок выжил, упав с пятого этажа
17:46Алиев посетил взятые под контроль Баку города в Карабахе
Лента новостейМолния