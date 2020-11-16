Трамп пригрозил "крупными исками" о нарушениях на выборах в США
01:39 16.11.2020 (обновлено: 01:58 16.11.2020)
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "курпных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших президентских выборов.
"Многие из судебных исков, подающихся по всей стране, поступили не от нас, а от тех, кто видел ужасные нарушения. Крупные иски от нас, показывающие неконституционность выборов 2020 года и возмущение тем, что делалось для изменения их результатов, скоро будут в суде!" — написал американский лидер в Twitter.
Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.
Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.
Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.
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