https://ria.ru/20201116/iski-1584759522.html

Трамп пригрозил "крупными исками" о нарушениях на выборах в США

Трамп пригрозил "крупными исками" о нарушениях на выборах в США

Президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "курпных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших президентских выборов. РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T01:39

2020-11-16T01:39

2020-11-16T01:58

джо байден

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пригрозил подачей "курпных исков", призванных показать неконституционный характер прошедших президентских выборов.Выборы президента США прошли 3 ноября, однако победитель пока официально не назван. В некоторых штатах все еще продолжается подсчет голосов. Тем не менее американские СМИ отдают победу Джо Байдену — по данным Fox News, он набирает 290 голосов выборщиков, Трамп — 232.Сам Байден уже заявил о победе на выборах. Его поздравили главы многих государств.Трамп же утверждает, что выборы еще далеки до завершения, и намерен отстаивать победу в суде. Однако он допустил, что может и не остаться в Белом доме на второй срок.

https://ria.ru/20201111/adskie-sanktsii-1583972506.html

сша

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джо байден, дональд трамп, сша, в мире