https://ria.ru/20201116/isk-1584765121.html

WP: штаб Трампа отказался от части своего иска по выборам в Пенсильвании

WP: штаб Трампа отказался от части своего иска по выборам в Пенсильвании

Штаб президента США Дональда Трампа отказался от большей части требований по иску, направленному на оспаривание результатов выборов в американском штате... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T06:51

2020-11-16T06:51

2020-11-16T07:19

выборы президента сша — 2020

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МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа отказался от большей части требований по иску, направленному на оспаривание результатов выборов в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Washington Post.Издание пишет, что адвокаты Трампа подали иск в новой редакции. В частности, из документа убрали утверждения о том, что сотрудники избирательной комиссии нарушили конституционные права штаба действующего президента, так как якобы ограничили возможность их наблюдателей следить за подсчетом голосов. Как отмечает газета, Трамп и его адвокат Руди Джулиани ранее неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге, следует признать недействительными именно из-за этой проблемы.В "сокращенной" версии иска говорится о том, что республиканцы оказались в невыгодном положении, так как в некоторых округах, склоняющихся в пользу демократов, было позволено голосовавшим исправлять ошибки в бюллетенях, отправленных по почте. Представители округов заявляли ранее, что эта практика могла повлиять лишь на небольшое количество голосов.Адвокат Клифф Левин, который представляет интересы Демократической партии в этом деле, сказал в воскресенье, что шаг штаба Трампа означает, что поданный иск не может изменить результаты.Госсекретарь штата, демократка Кэти Буквар подала заявление в суд в ответ на действия штаба президента и повторила свою просьбу отклонить иск Трампа.Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

https://ria.ru/20201116/narusheniya-1584764043.html

https://ria.ru/20201113/vybory-1584347592.html

питтсбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, питтсбург, филадельфия, сша, в мире