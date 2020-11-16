WP: штаб Трампа отказался от части своего иска по выборам в Пенсильвании
06:51 16.11.2020 (обновлено: 07:19 16.11.2020)
МОСКВА, 16 ноя - РИА Новости. Штаб президента США Дональда Трампа отказался от большей части требований по иску, направленному на оспаривание результатов выборов в американском штате Пенсильвания, сообщает газета Washington Post.
Издание пишет, что адвокаты Трампа подали иск в новой редакции. В частности, из документа убрали утверждения о том, что сотрудники избирательной комиссии нарушили конституционные права штаба действующего президента, так как якобы ограничили возможность их наблюдателей следить за подсчетом голосов. Как отмечает газета, Трамп и его адвокат Руди Джулиани ранее неоднократно заявляли, что более 600 тысяч голосов, поданных в Филадельфии и Питтсбурге, следует признать недействительными именно из-за этой проблемы.
В "сокращенной" версии иска говорится о том, что республиканцы оказались в невыгодном положении, так как в некоторых округах, склоняющихся в пользу демократов, было позволено голосовавшим исправлять ошибки в бюллетенях, отправленных по почте. Представители округов заявляли ранее, что эта практика могла повлиять лишь на небольшое количество голосов.
Адвокат Клифф Левин, который представляет интересы Демократической партии в этом деле, сказал в воскресенье, что шаг штаба Трампа означает, что поданный иск не может изменить результаты.
"Сейчас говорим только о горстке бюллетеней. Они абсолютно никак не повлияют на общий итог или на победу Джо Байдена над Дональдом Трампом", - заявил он.
Госсекретарь штата, демократка Кэти Буквар подала заявление в суд в ответ на действия штаба президента и повторила свою просьбу отклонить иск Трампа.
Ранее апелляционный суд третьего округа США отклонил иск Республиканской партии, требующий признать недействительными почти 10 тысяч бюллетеней, которые пришли с опозданием в Пенсильвании.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.