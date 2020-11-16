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Религия и мировоззрение
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Состояние Сербского патриарха с COVID-19 осложнилось, но стабилизировано
Состояние Сербского патриарха с COVID-19 осложнилось, но стабилизировано
Состояние патриарха Сербского Иринея, который проходит в больнице лечение от COVID-19, в воскресенье несколько осложнилось, но было стабилизировано медиками,... РИА Новости, 16.11.2020
2020-11-16T11:30
2020-11-16T11:30
религия и мировоззрение
патриарх сербский ириней
новости - религия и мировоззрение
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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, который проходит в больнице лечение от COVID-19, в воскресенье несколько осложнилось, но было стабилизировано медиками, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ).Патриарх Ириней, которому в августе исполнилось 90 лет, был в ноябре принят на лечение с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде. Его состояние здоровья оценивалось положительно, ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через 14 дней после госпитализации 4 ноября."В ранние утренние часы 15 ноября 2020 года появились симптомы ухудшения хронической сердечной недостаточности. С принятием мер лечения состояние его святейшества стабилизируется. Консилиум врачей-специалистов постоянно следит за состоянием здоровья его святейшества патриарха Сербского господина Иринея", - цитирует СПЦ руководство госпиталя.
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патриарх сербский ириней, новости - религия и мировоззрение

Состояние Сербского патриарха с COVID-19 осложнилось, но стабилизировано

11:30 16.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве
Патриарх Сербский Ириней во время встречи с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в Москве - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, который проходит в больнице лечение от COVID-19, в воскресенье несколько осложнилось, но было стабилизировано медиками, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ).
Патриарх Ириней, которому в августе исполнилось 90 лет, был в ноябре принят на лечение с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде. Его состояние здоровья оценивалось положительно, ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через 14 дней после госпитализации 4 ноября.
"В ранние утренние часы 15 ноября 2020 года появились симптомы ухудшения хронической сердечной недостаточности. С принятием мер лечения состояние его святейшества стабилизируется. Консилиум врачей-специалистов постоянно следит за состоянием здоровья его святейшества патриарха Сербского господина Иринея", - цитирует СПЦ руководство госпиталя.
 
Религия и мировоззрениеПатриарх Сербский ИринейНовости - Религия и мировоззрение
 
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