https://ria.ru/20201116/iriney-1584794773.html

Состояние Сербского патриарха с COVID-19 осложнилось, но стабилизировано

Состояние Сербского патриарха с COVID-19 осложнилось, но стабилизировано

Состояние патриарха Сербского Иринея, который проходит в больнице лечение от COVID-19, в воскресенье несколько осложнилось, но было стабилизировано медиками,... РИА Новости, 16.11.2020

2020-11-16T11:30

2020-11-16T11:30

2020-11-16T11:30

религия и мировоззрение

патриарх сербский ириней

новости - религия и мировоззрение

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БЕЛГРАД, 16 ноя – РИА Новости. Состояние патриарха Сербского Иринея, который проходит в больнице лечение от COVID-19, в воскресенье несколько осложнилось, но было стабилизировано медиками, сообщила Сербская православная церковь (СПЦ).Патриарх Ириней, которому в августе исполнилось 90 лет, был в ноябре принят на лечение с коронавирусом в военную больницу Карабурма в Белграде. Его состояние здоровья оценивалось положительно, ожидалось, что предстоятель Сербской церкви будет выписан через 14 дней после госпитализации 4 ноября."В ранние утренние часы 15 ноября 2020 года появились симптомы ухудшения хронической сердечной недостаточности. С принятием мер лечения состояние его святейшества стабилизируется. Консилиум врачей-специалистов постоянно следит за состоянием здоровья его святейшества патриарха Сербского господина Иринея", - цитирует СПЦ руководство госпиталя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

патриарх сербский ириней, новости - религия и мировоззрение